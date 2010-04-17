بهره برداری از اولین مولد برق مقیاس کوچک در قزوین

یوسف جبار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در راستای ضرورت ایجاد تولید برق پراکنده، اولین نیروگاه

کوچک چهار هزار مگاواتی در استان قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید .

جبارزاده افزود: پیرو دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک و خرید برق از مولدهای بخش خصوصی، اولین

نیروگاه کوچک مگاوات متوسط بوسیله شرکت نفیس نخ احداث و قرارداد خرید برق تضمینی بلند مدت(10 ساله )

با شرکت توانیر مبادله شد .

وی یادآور شد: این مولدها برای تامین برق شرکت نفیس نخ در نظر گرفته شده ولی از آنجا که با احداث این نیروگاه، پیک بار

شبکه توزیع کاهش می یابد، برق تولیدی توسط شرکت خریداری و در قبال آن، کل بهای گاز مصرف شده پرداخت و به

ازای هر کیلو وات ساعت حدود 418 ریال نیز به تولید کننده پرداخت می شود .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 200 مگاوات موافقتنامه احداث

مولد در استان قزوین صادر شده که به تدریج واحدهای جدید دیگر هم به بهره برداری خواهد رسید .

جبارزاده همچنین از صاحبان صنایع استان خواست با احداث مولدهای مقیاس کوچک ضمن تامین برق مصرفی خود از مزایای

این طرح مطابق با دستورالعملهای صادر شده بهره مند شوند .