فعالیت تشکل های دانشجویی علوم پزشکی منطقه ای می شود

دکتر فریبا قربانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: حمایت از تشکلهای دانشجویی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی با اطلاع رسانی درست فعالیت های آنها اجرایی می شود و برای این منظور قصد داریم با دسته بندی آنها به مناطق پنجگانه امکان تعامل هرچه بیشتر این تشکلها را با دانشگاهها فراهم کنیم.

وی یادآور شد: پس از منطقه ای کردن تشکلها، اجلاسهای آنها به صورت منظم برگزار می شود و اعضای شورای مرکزی هر یک از مناطق پنجگانه در هر فصل اجلاس سراسری برگزار می کنند.

مسئول اداره تشکلها و نشریات دانشجویی وزارت بهداشت اضافه کرد: هدف اصلی در منطقه ای کردن تشکلهای دانشجویی، تعامل هرچه بیشتر دانشجویان مناطق با یکدیگر و اولویت بندی و برگزاری برنامه های مشترک است.

وی گفت: همچنین منطقه ای کردن تشکل های دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کمک می کند تا راهکارهای همه جانبه ای به معاونت های دانشجویی ارائه شود و معاونتها نیز برای آن برنامه ریزی کنند.