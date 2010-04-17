سوریه از حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای دفاع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ولید المعلم که به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی خلع سلاح به تهران سفر کرده است صبح امروز شنبه در سخنانی در کنفرانس خلع سلاح تصریح کرد: تولید سلاح هسته ای می تواند معیار تعهد کشورها به معاهده ان پی تی باشد و علاوه بر این کشورهای عضو ان پی تی در صورت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به آن متعهد خواهند بود.

وی با انتقاد از اعمال فشار به کشورها برای پذیرش پروتکل الحاقی گفت: به عنوان یک ضرورت نباید پروتکل الحاقی یک اهرم برای فشار به کشورهای دیگر باشد و ما از حق ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت می کنیم و معتقدیم استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای حق همه ملت هاست.

وزیر خارجه سوریه در رابطه با اعمال فشار کشورها به ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم تصریح کرد: سوریه گفتگو از طریق آژانس را تنها راه حل موضوع ایران می داند و با هر گونه تحریم علیه ایران مخالف است.

المعلم در پایان از ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری اجلاس خلع سلاح تقدیر کرد.