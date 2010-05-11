سعید عبداللهی در گفتگو با مهر از تکمیل 100 درصدی سالن تجاری پایانه مرزی شلمچه خبرداد و گفت: با بهره برداری از این پایانه مرزی امکان مبادلات کالا با کشور عراق به صورت قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به فاصله نزدیک این مرز با بندر امام خمینی "ره" اظهار داشت: با بهره برداری از بخش ترانزیتی و مبادلات بار این این پایانه مرزی، کشتی های تجاری می توانند با پهلوگیری در کنار بنادر ایران کالاهای خود را به راحتی به کشور عراق ترانزیت کنند.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به قول و نظر مثبت گمرک ایران در رابطه با راه اندازی پایانه مرزی شلمچه، اعلام کرد: پس از استقرار گمرک این پایانه به عنوان یکی از مهمترین مرزهای ترانزیتی کشور به بهره برداری خواهد رسید.

عبداللهی، عراق را به عنوان بزرگترین وارد کننده کالهای صادراتی ایران در سال 88 معرفی کرد و اظهار داشت : با توجه به اینکه این کشور بزرگترین شریک تجاری ایران بوده و توسعه روابط تجاری و استفاده هر چه بیشتر از این فرصت، مورد تاکید مسئولان است، راه اندازی پایانه های مرزی در ارتباط با این کشور گامی است موثر برای تحقق اهداف تعیین شده.

وی تحقق 7.5 میلیون تن کالای ترانزیتی از کشور بدون محاسبه میلیون تن سوآپ را آماری قابل توجه دانست و ابراز امیدواری کرد با اقداماتی که در سالجاری صورت می کیرد در پایان سال شاهد رشد ترانزیت کالاها از کشور باشیم.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص دیگر پایانه های مرزی اعلام کرد: علاوه بر مرز شلمچه، سالن های تجاری پایانه های مرزی باشماق و تمرچین نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

عبداللهی با بیان اینکه انجام کارهای عمرانی در مرز تمرچین به لحاظ آب و هوا در برخی فصول با سرعت پایینی انجام می شود، گفت : در حال حاضر این پایا نه مرزی 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به نزدیک شدن به هوای مساعد امیدواریم این پیشرفت سرعت گرفته و تا پایان سال به اتمام برسد.