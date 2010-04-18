به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به زنده یاد نادر ابراهیمی و آثار وی و کسانی که پیگیر اخباری هستند که به نوعی با این نویسنده ارتباط دارد چندی پیش مطلع شدند که تعدادی از خوانندگان آثارابراهیمی،دوستان، همراهان، آشنایان و خانواده وی به ویژه همسرش فرزانه منصوری تهرانی برآنند تا فضای مسکونی او را به گنجینه‌ آثار و محل فعالیت‌ هنرمندان، ادیبان، محققان و دانشجویان برای دیدار، تحقیق، پژوهش و نگارش تبدیل کنند.

این گروه در نظر دارند با هدف حفظ کاشانه نادر ابراهیمی که محل خلق آثار و اندیشه‌هایش بوده است این خانه را تبدیل به "سرای نادر ابراهیمی" کنند تا در این "سرا" ده‌ها اثر چاپ نشده، فیلمنامه‌ها، دست ‌نوشته‌ها، تحقیقات و سخنرانی‌های وی حفظ شود. همچنین قرار است موزه ا‌ی از یادگارهای شخصی این نویسنده فقید در ارتباط با نویسندگی، فیلمسازی، کوه‌نوردی و پیاده روی در جای جای ایران، نقاشی، خطاطی و ... فراهم آورده شود.

از دیگر پیش بینی های انجام شده برای این سرای این است که بخشی از آن را به آثار کودک و نوجوان او اختصاص دهند تا کودکان و نوجوانان بتوانند در این فضا شادمانه ببینند، بخوانند و بیاموزند.همچنین قرار است از کتابهای نسبتاً زیاد وی کتابخانه‌ ای برای استفاده همگانی‌ ایجاد شود.

هدف اصلی این گروه برای تاسیس "سرای و بنیاد نادر ابراهیمی" این است که خانه‌ او به مرکزی فرهنگی بدل شود و در این مسیر آنها در تلاشند تا فضای بیشتری از ساختمانی که خانه زنده یاد نادر ابراهیمی یکی از چهار واحد آن است خریداری کرده و به این سرای بیفزایند.

این گروه که سعید کیائی، ماهور احمدی و سمیه فراهانی مسئولیت پیگیری امور آن را برعهده دارند چندی پیش با انتشار فراخوانی از همه دوستداران نادر ابراهیمی دعوت کردند تا در صورت تمایل در راه تاسیس "بنیاد و سرای نادر ابراهیمی" این گروه را یاری دهند .آنها نشانی اینترنتی info@naderebrahimi.info را برای ثبت نام و اعلام آمادگی رسمی معرفی کردند.

از زمان اعلام این فراخوان تاکنون با ارسال نامه‌های الکترونیکی مختلف به نهادها و افرادی که به نوعی امکان همکاری با این طرح را دارند افراد زیادی به طور شفاهی اعلام آمادگی کرده اند ولی مسئولان پیگیری طرح راه اندازی"سرای و بنیاد نادر ابراهیمی" از همه علاقمندان که تاکنون شفاهی اعلام آمادگی کرده اند خواستند که اعلام خود را با ثبت نام در آدرس اینترنتی عنوان شده رسمیت بیشتری بخشند.

آنچه مسلم است اینکه ثبت نام اینترنتی الزامی برای پرداخت مادی در مبلغ مشخصی را برای افراد ایجاد نمی کند و کمکهای علاقمندان می تواند مادی و معنوی باشد ولی مشخص بودن تعداد افرادی که قطعا همکاری خواهند کرد، متولیان طرح را در برنامه‌ریزیهای آتی کمک خواهد کرد.

از جمله شخصیتهایی که در مرحله نخست این فراخوان همراهی خود را اعلام کرده اند می توان به این افراد اشاره کرد:احمدرضا احمدی، علی اکبر صادقی، نورالدین زرین کلک، محمد نوری، عباس کیارستمی، کیومرث پوراحمد، کمال تبریزی، ابراهیم حاتمی‌کیا، عزیزالله حاجی مشهدی، شکور لطفی و پدرام اکبری .



این نهادها و مراکز نیز از جمله یاری دهندگان برای تاسیس "بنیاد و سرای نادر ابراهیمی" خواهند بود: شورای کتاب کودک و نوجوان، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران، انجمن نویسندگان کتاب کودک ، انجمن فرهنگی هنری تصویرگران، موسسه پژوهشی کودکان دنیا، انجمن پژوهشی ـ آموزشی پویا، کانون توسعه فرهنگی کودکان، کانون فرهنگی – پژوهشی کودکان ایران فردا، موسسه‌ مادران امروز، انجمن ترویج علم، مهدکودک فروغ (محل پژوهش‌های کودک شناختی نادر ابراهیمی)، حوزه‌ هنری تبلیغات اسلامی، خانه هنرمندان، خانه‌ سینما، کانون هنرمندان رواق(حوزه‌های علوم دینی) ،جشنواره جهانی فیلم تک، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان، موسسه‌گل آقا، انتشارات روزبهان، انتشارات فرهنگان، انتشارات همگام با کودکان و نوجوانان و انجمن کوهنوردان ایران .

همچنین برای حضور در هیئت موسس، هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد موافقت این افرادا علام شده است: گیتی اسماعیلی (سرپرست مهد کودک فروغ و همراه نادر ابراهیمی در پژوهش‌های کودک شناختی)، احمدرضا احمدی (شاعر)، احمد منصوری (مدیر انتشارات فرهنگان)، حسن کیائیان (رئیس اتحادیه ناشران و مدیر نشر چشمه)، شهرام اقبال زاده (عضو شورای کتاب کودک و نوجوان، دبیر و سخنگوی انجمن نویسندگان کودک و منتقد، مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان)، محمودرضا بهمن پور (مدیر نشر نظر)، حامد کنی (مدیر انتشارات روزبهان، ناشر اختصاصی آثار نادر ابراهیمی)، کیومرث پوراحمد (کارگردان)، کمال تبریزی (کارگردان)، ابراهیم حاتمی کیا (کارگردان)، عزیرالله حاجی مشهدی (منتقد فیلم و مدرس سینما)، حسین اخوان طباطبایی (مدیر شرکت سِلفام)، علی اصغر گلسرخی (رئیس هیئت مدیره شرکت تِه‌تیس)، علیرضا زُهادی (مدیر و بنیانگذار جشنواره بین‌المللی فیلم تک، مدرس و محقق سینما)، شکور لطفی (نویسنده کودک و نوجوان و کوهنورد)، پدرام اکبری (مستندساز) و فرزانه ابراهیمی (همسر نادر ابراهیمی).

تأسیس بنیاد نادر ابراهیمی در حال حاضر مراحل قانونی و اداری را پشت سر می گذارد.