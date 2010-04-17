دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پیش کارورزی همزمان با آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در روز پنجشنبه 25 شهریورماه 89 در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: سایر اطلاعات مربوط به حدنصاب نمرات دانشجویان و زمان توزیع کارت در زمان برگزاری آزمون به اطلاع دانشجویان می رسد.

رئیس مرکز رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اظهار داشت: امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی که به تربیت این دانشجویان می پردازند برگزار می شود و آزمون پیش کارورزی نیز برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند برگزار خواهد شد.