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۲۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

منابع آزمون پیش کارورزی منتشر شد/ آزمون در شهریور ماه برگزار می‌شود

منابع آزمون پیش کارورزی منتشر شد/ آزمون در شهریور ماه برگزار می‌شود

رئیس مرکز رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از انتشار منابع آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) خبر داد و گفت: منابع این آزمون نسبت به سال گذشته تغییری ندارد.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پیش کارورزی همزمان با آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در روز پنجشنبه 25 شهریورماه 89 در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: سایر اطلاعات مربوط به حدنصاب نمرات دانشجویان و زمان توزیع کارت در زمان برگزاری آزمون به اطلاع دانشجویان می رسد.

رئیس مرکز رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اظهار داشت: امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی که به تربیت این دانشجویان می پردازند برگزار می شود و آزمون پیش کارورزی نیز برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1065273

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