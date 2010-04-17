ریزش سنگ در جاده چالوس به شش خودرو خسارت زد

بخشدار آسارا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در این خصوص گفت: این حادثه ساعت 22:30 شب گذشته اتفاق افتاد و تنها به شش خودرو عبوری خسارت مالی جزیی وارد آورد.

ابولقاسم باقری در خصوص تاخیر نیروهای امدادی افزود: با توجه به یکطرفه بودن جاده در ساعت بروز حادثه، نیروهای کمک رسان با تاخیر در صحنه حادثه حضور یافتند.

وی با اشاره به بازگشایی جاده مسدود شده توسط اهالی روستای کوشک بالا اظهارداشت: این کمک رسانی در حالی انجام شد که نیروهای امدادی اداره راه به علت یکطرف بودن جاده فوق مجبور به طی کردن مسیر طولانی تر شدند.

باقری یادآور شد: پس از حضور نیروهای امدادی فعالیت ریزش برداری تا چهار بامداد امروز ادامه یافت.

ریزش کوه از چند روز قبل در آسارا شروع شده است

این گزارش درحالیست که طبق شنیده های مختلف خبرنگار مهر و بر اساس گفته های برخی از شهروندان، ریزش کوه از چند روز قبل در آسارا شروع شده درحالیکه طبق گفته مسئولان، آسارا تنها در شب گذشته ریزش سنگ داشته است.

این بار نیز یکطرفه شدن جاده چالوس، مشکل ساز شد و موجب تاخیر نیروهای کمک رسان را فراهم کرد.

اگر میزان خسارتها زیاد بود، با وجود یکطرفه بودن جاده تکلیف چه می شد!؟

البته این بار شدت حادثه ریزش کوه کم بود و خسارتهای کمی وارد کرد اما اگر میزان خسارتها زیاد بود و نیروهای کمک رسان نیز به دلیل یکطرفه بودن جاده، دیر می رسیدند، تکلیف چه بود؟

انتظار می رود مسئولان ذیربط در اسرع وقت برای حل مشکل یکطرفه شدن جاده چالوش و مسائل ناشی از آن تمهیدات اساسی بیندیشند و اجازه ندهند که این امر تبدیل به معضل شود.