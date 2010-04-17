جلسه رئیس پلیس آذربایجان شرقی با لیدرهای تراکتورسازی/ تاکید بر جلوگیری از تنش

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این جلسه که پیش از ظهر شنبه در محل ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی برگزار شد، سرتیپ 2 محمد علی نصرتی افزود: نیروی انتظامی با تمام قوا مصمم است راهکارهای عملی بمنظور ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن و جلوگیری از بروز مشکلات و مسائل حاشیه ای را در برنامه کاری خود بگنجاند و این امر بدون همکاری تماشاگران و لیدرهای فعال و دلسوز این تیم محقق نمی شود.

وی اظهار داشت: حضور پرشور تماشاگران در بازی های تراکتور به عنوان سرمایه ارزشمند و گرانبها و نقطه طلایی فوتبال کشور باید به بهترین نحو ممکن مدیرت شود تا بتوانیم از برکات آن استفاده کنیم.

نصرتی تاکید کرد: با تلاش و تدبیر عالمانه مسئولان و همکاری مردم، اهداف شوم عده ای از افراد را که با فتنه انگیز درصدد هستند تا حلاوت و شیرینی وحدت یکپارچه مردم را در کام هموطنان تلخ کنند، ناکام گذاشته و مانع از توطئه چینی و تفرقه بین مردم می شویم.

رئیس پلیس آذربایجان شرقی در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: آنچه در این عرصه برای همگان محرز و مشهود است تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر نیروی انتظامی درصدد تأمین نظم و امنیت بین تماشاگران و مردم بوده و مصمم است فضایی ایجاد کند که تماشاگران پرشور آذربایجان با شکوه و عظمت روزافزون در صحنه های ورزشی حاضر شوند.

وی اظهار داشت: بر ماست که با درایت و صبر و تأمل بر رفتار خود مدیریت نموده و بدخواهان و فتنه گران را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذاریم و مردم نیز باید با هوشیاری کامل دستهای پلیدی را که می خواهند با ایجاد تفرقه و فتنه محیط ورزشی فوتبال را تبدیل به محیط سیاسی نمایند شناسایی کرده و در اختیار پلیس قرار دهند.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: پلیس به منظور برگزاری هرچه بهتر مسابقه فوتبال بین تیم تراکتورسازی تبریز و تیم پرسپولیس تمهیدات ویژه ای را در نظر گرفته است که شناسایی افراد ماجراجو و حاشیه ساز خارج از ورزشگاه و جدا کردن صف این افراد از جمع تماشاگران فهیم و باشعور و جلوگیری از آلوده نمودن محیط سالم ورزشگاه و تبدیل آن به جولانگاه عده ای از افراد که با مقاصد شوم و فتنه انگیز وارد باشگاه می شوند از جمله این تمهیدات خواهد بود.

سرهنگ فریدی جانشین فرمانده انتظامی استان نیز در این جلسه گفت: اقدامات و هماهنگی های دورن سازمانی و برون سازمانی انجام و تمهیدات لازم برای برگزاری این مسابقه باشکوه فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: تماشاگران تبریز به عنوان یک پدیده از لحاظ فرهنگی بوده و به عنوان الگو و سرمشق برای تمامی تماشاگران در عرصه های ورزشی در جامعه مطرح هستند و در این راستا هم پلیس و هم لیدرها و هدایت کنندگان تیم تراکتورسازی نقش مهمی را در برقراری نظم و امنیت در طول مسابقات داشته اند.

فریدی خاطرنشان کرد: پلیس با همکاری مردم فهیم مانع از نفوذ عده ای از افراد معاند و فتنه انگیز در بین مردم شده و نمی گذارد دشمن از این طریق تفرقه و فتنه و آشوب را جایگزین وحدت و یکپارچگی در بین مردم نماید.