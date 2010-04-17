طرح ایمن سازی مدارس برای نخستین بار در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری زنجان ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار این طرح گفت: احداث پارک آموزش ترافیک کودکان، پیگیری و ایجاد هشت خط معاینه فنی مکانیزه و ایجاد پارکبان به منظور روانسازی ترافیک شهری در هسته مرکزی شهر از برنامه ها و اقدامات آتی خواهد بود.

حسن رضا مرادی افزود: آغاز این طرح با اجرای سرعت گیر به طول سه متر و شیب های طرفین به طول1.80 متر در خیابان هشتم فاز سه شهرک کارمندان انجام شد.

وی در خصوص عملکرد سال گذشته این اداره ادامه داد: تهیه و نصب بیش از هزار و 100 عدد علائم راهنمایی در سطح شهر، خط کشی عابر پیاده به طول بیش از دو هزار و 800 متر، نصب 280 متر سرعت گیر آسفالتی و 424 عدد سرعت گیر پلاستیکی و خط کشی طولی و عرضی خیابانها و معابر شهر از اقدامات مهم اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری زنجان می باشد.

مرادی افزود: تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 300 میلیون ریال، رضایت شهروندان و مسافران نوروزی را به دنبال داشته است.