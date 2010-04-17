سپردن خلع سلاح به قدرت های هسته ای سراب است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی درکنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی گفت: با گذشت 65 سال از فاجعه هیروشیما عاملان فاجعه مزبور نه تنها از انجام چنین فاجعه ای ابراز پشیمانی نکرده و از مردم ژاپن و جامعه جهانی عذرخواهی نکرده اند، بلکه پس از 65 سال در انظار جامعه جهانی کماکان به خود اجازه می دهند گستاخانه ملتها را به استفاده از سلاح هسته ای تهدید کنند.

وی افزود: فاجعه آفرینان هیروشیما و ناکازاکی نه تنها محاکمه و مجازات نشدند ، بلکه بعد از این جنایت برخورداری از سلاح هسته ای را مبنایی برای امتیازگیری در نظام بین الملل قرار دادند.

جلیلی تاکید کرد: بعد از جنگ جهانی دوم متاسفانه مناسبات بین المللی بر مبنای عدالت و دموکراسی و حق برابر ملتها بلکه بر مبنای قدرت برخورداری از سلاح هسته ای شکل گرفت و دارندگان سلاح های هسته ای صرفا بر این مبنا توانستند برای خود در شورای امنیت امتیاز ویژه کسب نمایند.

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