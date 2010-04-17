ارزش معاملات بورس تهران 481 درصد افزاش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر محمودرضا خواجه نصیری از رشد 481 درصدی ارزش معاملات بورس تهران در سه هفته نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

رئیس اداره نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بورس تهران سال 89 را با شرایط ویژه و متفاوتی نسبت به سالهای گذشته آغاز کرد به طوریکه شاهد رشد چشمگیر شاخص ها بودیم.

وی ارزش معاملات بورس تهران در سه هفته نخست سال 88 را 958 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم با رشدی 481 درصدی نسبت به سال گذشته به 5 هزار و 571 میلیارد ریال رسید.

خواجه نصیری به رشد 441 درصدی حجم معاملات بورس تهران اشاره کرد و اظهار داشت: حجم معاملات در این مدت از 448 به دو میلیارد و 423 میلیون سهم رسیده است.

رئیس اداره نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس افزود: شاخص بورس تهران از 12 هزار و 536 واحد در پایان سال 88 به 13 هزار و 904 واحد در پایان معاملات روز 24 فروردین ماه جاری رسید تا بازدهی 9/10 درصدی را عاید سهامداران کند.

وی رشد شاخص صنعت بورس تهران را 9/10 درصد و شاخص مالی را 5/10 درصد در سه هفته نخست سال 89 اعلام کرد.

خواجه نصیری ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز 24 فروردین ماه جاری را 725 هزار و 674 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: ارزش بازار نسبت به پایان سال گذشته 3/11 درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس میانگین متوسط گردش معاملات روزانه بورس تهران در سال 89 را 300 تا 400 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در دوره مشابه سال گذشته 50 میلیارد ریال بود که این امر نشان دهنده اقبال بازار بر روی صنایع مختلف است.