پارکهای کرج 197پارچه شد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر ممجموع پارک های شهرستان کرج را 197 پارچه خواند و افزود:این تعداد پارک در مناطق دهگانه کرج احداث شده است.

وی همچنین به افزایش کاشت نهال در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: این کار در راستای تجدید کرج به عنوان یک باغ شهر صورت می گیرد.

زارع افزود: در سال 88 بیش از 97 هزار اصله نهال در سطح شهرستان غرس شده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرستان کرج گفت: از این میزان 50 هزار اصله در طرح استقبال از بهار در مناطق ده گانه کرج کاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد فضای سبز تفریحی، فاز دوم پارک ایران زمین با متراژی نزدیک به 2 هکتار آماده و افتتاح شد.

زارع گفت: این پارک هم اکنون به سرویس های بهداشتی مدرن، نمازخانه و لوازم تندرستی تجهیز شده است.

وی ادامه داد: همچنین کتابخانه این مرکز هم اکنون در حال آماده سازی برای تحویل به بخش خصوصی است.