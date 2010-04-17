امور تحقیقاتی در ارتش هدفمند شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر منصور خمری ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز ارتش در گرگان افزود: تمام سیستمهای جایگزینی برنامه ریزی شد که میل به خودکفایی را بودجود آورده است.

وی به برنامه های فرهنگی اشاره و اضافه کرد: 600 کلاس آموزشی در زمینه های سیاسی و فرهنگی برای ارتش و سربازان استانهای گلستان و مازندارن تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: دیدار با خانواده های جانبازان، دعوت از دآنش اموزان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، اعزام به مدارس و دانشگاه ها، گلبارات مزار شهداء از جمله برنامه های هفته ارتش در منطقه است.

امیر خمری بیان داشت: در استان گلتسان در دو شهر گرگان و گنبد و در مازندران نیز در ساری دانشگاه نیروی دریایی داریم.

رژه روز ارتش باشکوهتر برگزار می شود

فرمانده لشگر 30 پیاده گرگان بر لزوم برپایی باشکوه رژه روز ارتش تاکید کرد و گفت: برای رژه روز ارتش از تمامی ظرفیتها و نیروها استفاده می کنیم.

وی عنوان کرد: در این رژه نیروهای پیاده، پشتیبانی، موتورسوار، یگانهای تابعه در زمینه های مختلف بهره گیری می شود و توانمندی ارتش به نمایش گذاشته می شود.

وی یاداورشد: ارتش امنیت را بوجود می آورد و ارتش و سپاه کشور تاکنون برابر تهدیدات دشمنان از خودگذشتگیهای زیادی نشان دادند.

امیر خمری عنوان کرد: امروز تهدیدهای دشمنان را جدی نمی گیریم و دشمنان نمی توانند کاری کنند زیرا ارتش تابع ولایت فقیه است و قدرت پاسخگویی به هر تهدیدی را دارد.