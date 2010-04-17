بزرگترین کارخانه شیشه فلوت خاورمیانه در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، کارخانه شیشه فلوت فارسجین قزوین در زمینی به مساحت 70 هکتار ساخته شده و ظرفیت تولید سالانه 180 هزار تن انواع شیشه با ضخامت دو تا 19 میلیمتر با تکنولوژی فلوت را دارد.

برای ساخت این کارخانه 300 میلیارد تومان( 130 میلیارد تومان و 120 میلون دلار) توسط بخش خصوصی هزینه شده و با راه اندازی این واحد تولیدی برای 550 نفر به صورت مستقیم و هفت هزار نفر به طور غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

صادرات محصولات شیشه فلوت به اروپا سالانه 25 میلیون دلار ارز عاید کشور می کند

همچنن 30 درصد محصولات تولیدی این کارخانه به کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس صادر خواهد شد و سالانه 25 میلیون دلار ارز عاید کشور می شود.

فاز دوم کارخانه شیشه فلوت فارسجین در دو سال آینده با 150 میلیارد تومان ساخته خواهد شد و زمینه اشتغال کامل 800 نفر را فراهم خواهد کرد.

این واحد روزانه 700 تن مواد اولیه سیلیس مصرف می کند که از خود استان و استانهای همجوار تامین می شود.

در حال حاضر ارزش شیشه تولیدی در کشور سالانه یک میلیارد دلار و سهم استان قزوین 500 میلیون دلار است که از تولیدات داخلی حدود 40 درصد آن به خارج از کشور صادر می شود.

کارخانه شیشه فلوت قزوین در منطقه فارسجین در 25 کیلومتری شهرستان تاکستان در غرب استان قزوین قرار دارد.

استان قزوین دارای 11 معدن فعال سیلیس است و میزان ذخایر سیلیس استان نیز 22 میلیون و 843 هزار تن برآورد می شود.

مهمترین معادن سیلیس استان قزوین را معادن قرمز آبد، کسیه چین، میزوج، زاجکان و شورجه تشکیل می دهند.

استان قزوین با داشتن 18 واحد تولید شیشه با تولید 950 هزار تن انواع شیشیه حدود 48 درصد شیشه مورد نیاز کشور را تامین می کند و در رده اول تولید کنندگان این محصول در کشور قرار دارد.

فارسجین یک از روستاهای اطراف شهرستان تاکستان در 25 کیلومتری قزوین است. در نزدیکی این روستا معادن سیلیس فعال وجود دارد.