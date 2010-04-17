تجمیع انتخابات موجب افزایش مشارکت مردمی و فعالیت حزبی می شود

ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: تجمیع انتخابات نه تنها موجب افزایش مشارکت مردمی در کشور می شود بلکه صرفه جویی خوبی در وقت، انرژی و هزینه های کشور نیز می شود.

وی ادامه داد: با تجمیع انتخابات احزاب فرصت و زمان زیادی را برای فعالیت های حزبی و رقابت سالم در عرصه انتخابات خواهند داشت.

رئوفیان با ابراز خرسندی از اینکه هر دو سال یکبار در کشور انتخابات برگزار شود، ادامه داد: این موضوع هم برای کشور خوب است و هم مسئولان زمان بیشتری برای ارائه خدمات به مردم را پیدا می کنند.

وی با اشاره به تشکل جلسه اعضای شورای مرکزی این حزب ادادمه داد: در نخستین جلسه امسال، تاکید بسیاری بر بهبودی روابط و گفتمان میان مسئولان مبتنی بر افزایش فضای اخلاق و عدل و انصاف شد.

رئوفیان گفت: حزب اسلامی ایران تاکید دارد، مسئولان کشور بویژه در رده های بالای مسئولیتی، ادبیاتی مبتنی بر اخلاق و بر مدار انصاف و عدالت را پیشه کنند.

دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، افزود: باید بیش از پیش بر احترام متقابل و تعامل مثبت و موثر در کشور تاکید شود و مطالبی که مسئولان بلندپایه کشور بیان می کنند، برخاسته از یک برنامه ریزی و بافکر و اندیشه همراه باشد.

به عقیده وی، تنها با سخنانی برخاسته از اندیشه است که می توان تاثیر مثبتی بر افراد گذاشت.

رئوفیان با بیان اینکه سخنانی که مبتنی بر واقعیت و بدون پشتوانه فکری، بیان می شوند، تاثیر مطلوبی بر جامعه نمی گذارد، ادامه داد: باید بیش از پیش در کشور به این موضوع توجه شود.