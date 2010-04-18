تعیین میزان نهایی افزایش حقوق کارمندان تا چند روز آینده

رحیم ممبینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، افزود: کسری به این معنا که دولت از متمم بودجه استفاده کند، وجود نخواهد داشت.

طی دو سال گذشته متمم بودجه نداشتیم

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته نیز دولت متمم بودجه نداشته است، تصریح کرد: طی این دو سال دولت اصلاحیه هایی برای جابجایی ردیفهای بودجه ای داشته است.

وی افزود: در سال 89 نیز اگر جابجایی در ردیفهای بودجه ای ضروری به نظر برسد، دولت می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده نماید.

جابجایی در ردیفهای بودجه ای در صورت نیاز

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در عین حال اظهارامیدوری کرد که نیاز به جابه جایی در ردیفهای بودجه سال 89 کل کشور وجود نداشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که لایحه بودجه 89 ارسالی دولت به مجلس، پس از تبدیل به قانون با چند درصد تغییرات توسط نمایندگان مواجه شده است، بیان کرد: از نظر ارقام کلان و اعداد نهایی، بودجه عمومی دولت در لایحه رقمی در نظر گرفته شده بود که نزدیک به همان عدد نیز در قانون به تصویب رسید.

تغییرات قابل توجه محتوای بودجه

ممبینی تاکید کرد: بودجه سال 89 شاید در کلان چندان دچار تغییر نشده اما در محتوا تغییرات قابل توجهی را داشته است، به عبارت دیگر تغییرات بودجه وسیع بوده و قسمتی از آن به صورت درآمد - هزینه درآمده است.

اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان تا چند روز آینده

خبرنگار مهر پرسید آیا دولت هنوز میزان افزایش حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان را تعیین نکره است؟ که وی پاسخ داد: درصد و میزان تغییر و افزایش حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان تا چند روز آینده مشخص می شود، زیرا بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید به پیشنهاد شورای توسعه به تصویب هیئت وزیران برسد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تاکید کرد: کارهای مربوط به افزایش حقوق کارمندان دولت انجام شده است و باید این امر مطرح و سپس تصویب و ابلاغ شود.