درایت روح خدا در 29 فروردین 1358 روح تازه ای در کالبد ارتشیان غیور و مومن دمید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بیست و نهم فروردین ماه یادآور خاطرات شیرینی است که هیچ گاه از صفحات کتاب عظمت و سربلندی این آب و خاک پاک شدنی نیست.

در آن هنگام که دست ها و افکار پلیدی در صدد بودند نهال نوپای انقلاب اسلامی را در اولین ماه های رشد و نمو از ریشه برکنند، عده ای رمز موفقیت این طرح شیطانی را در تضعیف نگهبانان غیرتمند این نهال نوپا دیدند.

همانانی که در حساس ترین برهه تاریخ این سرزمین همگام با ملت رشید ایران، روردروی رژیم منحوس پهلوی ایستادند و همنوا با ندای ملکوتی امام و مقتدایشان سلای "هیهات منا الذله" سردادند.

ولی درایت و هوشمندی روح خدا، آن رهبر خوشید تبار در روز بیست و هشتم فروردین ماه سال 1358 تمام این افکار شیطانی را ناکام گذاشت و چند روز پس از تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، روح تازه ای در کالبد ارتشیان غیور و مومن دمید و حضور مقتدرانه آنان را در تمام عرصه های دفاع از انقلاب اسلامی به رخ نامحرمان پلید کشید.

طولی نکشید که دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی طرحی دیگر در انداختند و یکی از فریب خوردگان خود را به طمع تصرف این سرزمین مقدس راهی مرزهای ایران کردند و این بار نیز ارتشیان دلاور همراه با دیگر مدافعان غیور این رمز و بوم پا در میدان جهاد فی سبیل الله گذاشتند و هشت سال مردانه و بی ادعا با تقدیم 48 هزار شهید سرافراز و دهها هزار جانباز و آزاده از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی حراست نمودند.

پس از دوران سراسر حماسه و ایثار دفاع مقدس با ارتشیان پیرو ولایت از پای ننشستند و با عزمی جزم و همتی والا در مقابل تمامی تحریم ها ایستادند و با ناوشکن جماران و ده ها طرح دفاعی دیگر درعرصه تولدی و خودکفایی خوش درخشیدند وامروز نقش ارزنده کارکنان ولایتمندار ارتش در پرتو رهبری های خردمندانه فرمانده کل قوا در حفظ تمامیت ارضی و حراست از حدود و ثغور میهن اسلامی و جلوگیری از هرگونه توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان داخلی و خارجی نقش اساسی و تعیین کننده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سالی که مزین به سال همت مضاعف و کار مضاعف است ضمن گرامیداشت همه فداکاری ها و سلحشوری های رزمندگان پر توان ارتش حزب الله فرا رسیدن بیست و نهم فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء) فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) و شما اسوه های مردانگی، شرف و ایستادگی، تبریک و تهنیت گفته، اقتدار و بالندگی ایران اسلامی و نیروهای مسلح پرتوان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.