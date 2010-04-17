مهلت 3 روزه واحدهای صنعتی برای شرکت در طرح به روز رسانی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن افشین روغنی گفت: واحدهای صنعتی تا پایان فروردین ماه سالجاری فرصت دارند تا با مراجعه به سایت وزارت صنایع ومعادن، در طرح به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و اخذ شناسه صنعتی اقدام کنند.

معاون وزیر صنایع و معادن ضمن تقدیر از واحدهایی که تاکنون در این طرح شرکت کرده اند، افزود: واحدهایی که تاکنون موفق به شرکت در این طرح نشده اند می توانند در فرصت باقیمانده با مراجعه به سایت وزارت صنایع و تکمیل مراحل ثبت نام، کد رهگیری دریافت کرده و نسبت به اخذ شناسه صنعتی اقدام نمایند.

وی ادامه داد: از این پس تمامی خدمات به واحدهای صنعتی و اقدامات حمایتی دولت از این واحدها تنها از طریق دریافت شناسه صنعتی امکانپذیر است.

روغنی افزود: مبنای برنامه ریزی برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اطلاعاتی است که واحدهای صنعتی در این طرح به وزارت صنایع خواهند داد. در صورت تصویب در کارگروه حمایت از تولید نیز تمامی دستگاههای اجرایی، شناسه صنعتی را ملاک هرگونه ارائه خدمات قرار خواهند داد.

معاون وزیر صنایع تاکید کرد: ملاک فعال بودن واحدهای صنعتی، شرکت در طرح بروز رسانی اطلاعات واخذ شناسه صنعتی است. تمام واحدهای بدون پروانه بهره برداری خصوصا واحدهای انرژی بر مثل آجرپزی، شیشه و صنایع تبدیلی می توانند در طرح به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی شرکت کنند.

گفتنی است، تمام واحدهای صنعتی با مراجعه به پایگاه اینترنتی وزارت صنایع و معادن به آدرسhttp://www.mim.gov.ir و یا http://amar.mim.gov.ir می توانند اطلاعات مورد نیاز را تا پایان فروردین ماه در این سامانه وارد کنند.