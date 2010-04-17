به گزارش خبرنگار مهر در قم، صدیقه افشار قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون 10 کارگاه از کارگاه‌های آموزش نویسندگی ویژه معاونان پژوهش مدارس عملیه خواهران کشور برگزار شده است، اظهار داشت: 11 امین نوبت از این کارگاه‌ها نیز 31 فروردین‌ماه با حضور معاونان پژوهش مدارس در قم برگزار می‌شود.



وی تعداد شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های آموزش نویسندگی را 16 نفر ذکر کرد و ادامه داد: 11 امین کارگاه آموزش نویسندگی به افرادی از استان‌های اصفهان، مرکزی، ‌کرمان، گیلان، لرستان، خوزستان، فارس و آذربایجان غربی اختصاص دارد.



مدیر سازماندهی تحقیقات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه کارگاه‌های آموزش نویسندگی این استان‌ها پیش از این برگزار شده است، یادآور شد: در کارگاه یازدهم افرادی که در کارگاه مربوطه غایب بوده‌اند و یا تست آنها کامل نبوده است حضور می‌یابند.



وی با بیان اینکه این کارگاه به مدت یک روز و در ساعات صبح و عصر در اردوگاه فاطمه الزهرا(س) در قم وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار خواهد شد، اضافه کرد: تا کنون حدود 160 تن از معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران کشور در این دوره شرکت کرده‌اند.



افشار، کارگاه‌های آموزش نویسندگی را جزئی از دوره مهارت‌افزایی معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران برشمرد و تصریح کرد: این دوره پس از نیازسنجی در میان معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران در چهار مرحله اجرا می‌شود.



وی مرحله اول دوره مهارت‌افزایی را مربوط به روش نویسندگی با رویکرد پژوهشگری دانست و خاطرنشان کرد: این مرحله شامل چند فاز است که در فاز اول، ضمن ارسال شیوه‌نامه‌های مربوط به نویسندگی، طی سه مرحله تست از معاونان پژوهش اخذ و پس از تصحیح به صاحبان آنها برگردانده شده است.



مدیر سازماندهی تحقیقات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فاز دوم مرحله اول را مربوط به اجرای کارگاه‌های نویسندگی دانست و گفت: افرادی که در فاز اول این مرحله واجد صلاحیت تشخیص داده شوند، وارد فاز دوم یعنی کارگاه نویسندگی می‌شوند.

