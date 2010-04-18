  1. هنر
بعد از 18 سال/

مقاومت یونان در "جنگ پتروس" به نمایشگاه کتاب می آید

چاپ دوم کتاب"جنگ پتروس" درباره مقاومت مردم یونان با ترجمه مجید عمیق پس از 18 سال توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عمیق درباره این کتاب گفت: "جنگ پتروس" درباره پسر بچه ای چهارده ساله از کشور یونان با نام پتروس است که در جنگ جهانی دوم در مقابل اشغالگری آلمانها در کنار مردم کشورش به مقاومت مردمی در مقابل نازیها پرداخت.
 
وی ادامه داد: پتروس قهرمان این داستان در کنار دیگر اعضای خانواده از جمله پدربزرگ، پدر، مادر و خواهرش و دیگر دوستان خود به مقاومت در مقابل آلمانها پرداخت. آنها شروع به پخش اعلامیه و بیانیه و شعارنویسی روی دیوارعلیه آلمانها می کردند.
 
عمیق افزود: در واقع پتروس نماد نوجوانانی است که در مقابل تجاوز به کشورشان به پا می خیزند و به نوعی به مقاومت مردمی در جنگ با اشغالگران دست می زدند.
 
نویسنده "اسلحه سری" ادامه داد: این رمان را که "الکی زی" نوشته است 18 سال پیش برای کودکان و نوجوانان ترجمه کردم که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
 
وی با بیان اینکه باید ترجمه کتاب های مقاومت مردمی دیگر کشورها  را که مورد تجاوز و اشغال واقع شدند برای الهام بخشی به نویسندگان کشور گسترش داد،افزود: با صحبتهایی که با مرتضی سرهنگی کردم به ایشان پیشنهاد دادم کتابهای ادبیات مقاومت جهان در دیگر کشورها که با فرهنگ و ارزشهایی ما همخوانی داشته باشد ترجمه شود.
 
عمیق با بیان اینکه دو کتاب "آن سوی جنگل خیزران" و "اسلحه سری" در حوزه ادبیات مقاومت جهان ترجمه کرده است، ادامه داد: همچنین سال گذشته کتاب "شمشیر نقره ای" منتشر شد و چند کتاب دیگر از این دست پیدا کرده ام که در آینده ترجمه خواهند شد.
 

