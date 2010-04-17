18 کیلومتر مترو تا پایان سال تحویل تهرانی ها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف امروز شنبه در مراسم افتتاح رسمی ایستگاه فرهنگسرا در توسعه شرقی خط 2 متروی تهران با بیان این مطلب افزود: هدف اصلی ما این است که در مدت چند سال آتی شبکه خطوط مترو را به 210 کیلومتر برسانیم تا تهران از نقطه بحراتی ترافیک خارج شده و شهروندان بتوانند یک نفس راحت بکشند.

وی ادامه داد: اهمیت توسعه مترو بر هیچکس پوشیده نیست و هرقدر هم نگاه سیاسی بر این موضوع حاکم باشد، باز کسی نمی تواند نقش کلیدی مترو را نادیده بگیرد زیرا تجربه و علم دنیا ثابت کرده مترو در حل معضل ترافیک نقش اساسی دارد.

شهردار تهران با تاکید بر این که مهمترین دغدغه شهر و شهروندان معضل ترافیک و آلودگی هواست، گفت: حل این معضل جز با توسعه حمل و نقل عمومی امکان پذیر نیست و به همین دلیل ما همه امکانات و توانایی خود را برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهر به کار می گیریم.

وی تصریح کرد: زمانی بحث بود که ساخت و توسعه متروی زمانبر است و به عنوان یک راهکار کوتاه مدت نمی تواند مورد توجه قرار گیرد اما اکنون با تجهیزات و تجربه این موضوع را به اثبات رسانده ایم که می توان بسیار سریع خطوط مترو را توسعه داد.

وی اظهار داشت: زمانی حتی یک دستگاه حفار تونل تی بی ام در کشور وجود نداشت اما اکنون به کارگیری چهار دستگاه برای حفر تونل های تهران در دستور کار است و به زودی تی بی ام ها کار عملیاتی و اجرایی خود را آغاز می کنند که با به کارگیری آنها روزانه حداقل حفر 15 تا 20 متر تونل مترو ممکن می شود.

اقدامات سلبی بدون توسعه حمل و نقل عمومی جوابگو نیست

قالیباف خاطرنشان کرد: یک مدیر زمانی می تواند از اقدامات سلبی برای رفع مشکلات استفاده کند که قبل از آن اقدامات ایجابی لازم را انجام داده باشد. در مورد ترافیک نیز ما نمی توانیم اول محدودیتهایی مانند اجرای طرح های زوج فرد و طرح ترافیک اعمال کرده و به مردم بگوییم خودروی شخصی را بیرون نیاورید بدون آن که برای تردد آنها فکری کرده باشیم و وسایل حمل و نقل عمومی مناسب را برای آن ها مهیا کرده باشیم.

مترو آماده جذب یک میلیارد دلار اعتبار از سوی صندوق ذخیره ارزی است

وی افزود: در قانونی که در مجلس تصویب و ابلاغ شد، یک میلیارد دلار برای توسعه متروی تهران از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شد که امیدواریم دولت همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشد و در همین ماه های نخستین سال این اعتبار محقق و در اختیار شهرداری قرار بگیرد.

شهردار تهران تصریح کرد: زمینه جذب یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای مترو تهران کاملا مهیاست و در صورتیکه این اعتبارات هرچه سریعتر محقق شود می توانیم شاهد جهش خوب در ساخت مترو در سال جاری باشیم.

150 واگن جدید وارد ناوگان مترو می شود

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری علاوه بر توسعه خطوط مترو افزایش ناوگان مورد نیاز مترو نیز با جدیت دنبال می شود چنانچه در تلاشیم امسال 150 واگن و لوکومتیو به ناوگان مترو بیافزاییم.

قالیباف افزود: براین اساس پیش بینی می شود تعداد مسافران مترو امسال روزانه یک میلیون نفر افزایش یافته و از یک و نیم میلیون نفر در روز به دو و نیم میلیون نفر برسد.

وی ادامه داد: از نظر عمرانی امروز خط دو مترو به منتهی الیه شرق تهران رسیده که کار عمرانی تونل آن تکمیل شده و ریل‌گذاری‌ها در حال انجام است.

شهردار تهران با بیان این که امسال خط یک مترو در تجریش تمام می‌شود، اظهار داشت: این در حالیست که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته خط چهار مترو که از مرکز شهر و مناطق محروم می‌گذرد، امسال از کلاهدوز تا شهرک اکباتان و میدان آزادی وارد شبکه خطوطر می شود.

قالیباف با انتقاد از کندی پیشرفت خطوط سه و هفت مترو نیز، تاکید کرد: از دید ما این دو خط با تاخیر در حال پیشرفت است و این خطوط نسبت به شتاب ما در عرصه مترو عقب هستند به همین دلیل از مدیر عامل شرکت مترو مهندسان و متخصصان می خواهیم روند توسعه این خطوط را با سرعت بیشتر پیگیری کنند تا پس از تکمیل و بهره برداری از خط 4 مترو شاهد بهره برداری از ایستگاه های این خطوط باشیم.

وی با تاکید بر این که خط سه مترو از ساوه و آزادگان تا شهرک شهید محلاتی و ازگل را در بر می‌گیرد که از خطوط مهم به شمار می‌رود، خاطر نشان کرد: پس از خط چهار افتتاحیه‌های خط سه مترو باید اتفاق بیفتد.

استفاده از بلیت الکترونیک در تاکسی و آژانسها

قالیباف با بیان اینکه به کارگیری بلیت الکترونیک تنها محدود به مترو و اتوبوسرانی نمی شود، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته که پس از راه‌اندازی بلیت الکترونیک مترو و خطوط اتوبوسرانی، از این بلیت برای تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز استفاده شود.

وی افزود: در تلاشیم تا بتوانیم هر پرداختی در شهر را با بلیت الکترونیک امکان پذیر کنیم و تا به این وسیله زمینه راحتی شهروندان را فراهم سازیم.

شهردار با اشاره به برگزاری جلسات متوالی در طول سه سال گذشته برای به ثمر رسیدن بلیت الکترونیک و استفاده از آن ، گفت: مقرر شده تا در آینده بلیت الکترونیک تهرانی‌ها قابلیت استفاده در سایر شهرها را نیز داشته باشد.

سیستم بلیت اکترونیک نظارت بر تاکسیرانی را ممکن می کند



قالیباف تصریح کرد: با بکارگیری سیستم بلیت الکترونیک در تاکسی ها همچنین مشخص می شود که هر تاکسی در ازای میزان بنزین دریافتی چه میزان سرویس را با چه قیمتی ارائه کرده است که این موضوع امکان نظارت بهتر بر تاکسیرانی را فراهم می کند.