کسری بودجه 100 میلیارد ریالی سازمان اتوبوسرانی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شوشتری بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در رابطه با تامین اعتبارات افزود: با توجه به مصوبه اخیر شورای شهر مشهد مبنی بر عدم افزایش نرخ اتوبوس رانی در سال جاری از یک سو و کاهش اعتبارات سالانه دولتی در حوزه حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی، تامین اعتبارات این سازمان در سال جاری با بحران و مشکل روبرو خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت متوسط هزینه های رفت و آمد تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در زمینه هزینه های جابجایی در مشهد، به طور متوسط جابجایی توسط ناوگان اتوبوسرانی مشهد مشهد در سال 89 در حدود دو هزار ریال خواهد بود و حتی اگر اعتبارات این سازمان تامین شود اتوبوس رانی مشهد حاضر به سرویس دهی رایگان به شهروندان است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با بیان اینکه پرسنل این سازمان از هزینه های رفاهی پائین تری نسبت به سایر سازمانها برخوردار هستند اظهار داشت: در این راستا سازمان اتوبوسرانی مشهد دستور کار افزایش 5 درصدی حقوق پرسنل این سازمان را به شورای شهر مشهد برد که با مخالفت اعضای شورای شهر مشهد مواجه شد.

وی در خصوص سهمیه اتوبوسرانی مشهد در سال 89 گفت: سهمیه اتوبوس مشهد و نیز اعتبارات دولتی این سازمان در سال جاری مشخص نیست و در حال حاضر در سازمان اتوبوسرانی مشهد بالغ بر دو هزار دستگاه اتوبوس وجود دارد که 300 دستگاه از اتوبوسهای موجود در تعمیرگاههای این سازمان در انتظار تحقق اعتبارات برای خرید تجهیزات است.



شوشتری با اشاره به اینکه در حال حاضر شهر مشهد نیازمند تامین یک هزار دستگاه اتوبوس برای تزریق ناوگان اتوبوسرانی مشهد است گفت: از این تعداد 500 دستگاه برای بازسازی ناوگان و 500 دستگاه دیگر برای کمبود تعداد اتوبوسهای شهری مشهد نیاز است.