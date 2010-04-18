خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: این مجله که به صاحب امتیازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به چاپ میرسد بر آن است تا با انتشار اوراقی از اسناد، مطبوعات و متونی نویافته از گنجینههای گوناگون بهویژه اوراق پراکنده مخازن کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی که سالها در این مراکز سر به مهر مانده و یا بینام و نشان بودهاند دستی پرپیمانهتر را در گردآوری اطلاعات خام و اصیل برای اهالی پژوهش فراهم کند.
در یادداشت شماره اخیر سردبیر "پیام بهارستان" که آمیخته با طنز است درباره علت حجیم بودن این نشریه میخوانیم: دوستی به شوخی گفته بود که باید این مجله را با فرغون جابهجا کرد. دیگری گفته بود با نشر این مجله، قطع تازهای از کتاب شناسایی شده است که باید به آن قطع پاره آجری گفت! هر چه ایشان گفتهاند درست است اما برای ما زمان اندک و عمر کوتاه است باید هر آنچه آماده است نشر داد. شاید دیر شود و فرصت از دست برود.
از آثار و اسنادی که در شماره جدید این فصلنامه منتشر شده است میتوان به "پروین اعتصامی از نظر بهار شعر"، "عبرت نائینی به روایت حبیب یغمائی"، "دسته خندان در جبهه جنگ"، "سفرنامه اعتضاد السلطنه به لاریجان"، "چند سند از جریده آزاد مظفری"، "نگاهی به سنگ مراز مقبره اوحدی مراغی"، "ترقی دولت عیسویان و عدم ترقی ایران" و "مسئله کشف حجاب به روایت اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی" اشاره کرد.
ایرج افشار، مرضیه مرتضوی، مهدی عباسی، علی ططری، محمد چگینی، مهرداد مومنی، محمد کاظم رحمتی، افسانه روشن، دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ و محمد رضا بهزادی از جمله نویسندگان و پژوهشگرانی هستند که با ششمین شماره فصلنامه "پیام بهارستان" همکاری کردهاند.
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