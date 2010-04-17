آموزش مبانی دینی به زوجهای جوان زمینه ساز زندگی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی با تاکید بر ضرورت آموزش مبانی دینی و فرهنگی، افزود: موضوع آموزش یکی از اصلی ترین موضوعات ستادعالی کانون های مساجد کشور محسوب می شود و به همین خاطر در تمام طبقات و گروه های سنی از مهد کودک تا دانشگاه ها و حوزه های علمیه، برنامه های ویژه آموزشی توسط ستاد عالی کانون های مساجد کشور ارائه می شود.

دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور؛ با بیان این مطلب که مهمترین و اساسی ترین بخش جامعه را خانواده تشکیل می دهد، تصریح کرد: اگر ما در این حوزه گامهای درستی برداریم و در جامعه ازدواج های حساب شده ای اتفاق بیفتد و زوج های جوان برای شروع زندگی مشترک از مهارتهای لازم بر خوردار شوند، طبیعی است که جوانان هم از امنیت روانی برخوردار شده و فرزندان سالمی تربیت خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: بحث خانواده را در سرفصلهای آموزشی خود قرار داده ایم و طی چند سال اخیر با استفاده از اساتید بر جسته حوزه و دانشگاه، موفق شده ایم چند هزار زوج جوان درسراسر کشور را تحت این آموزشها قرار دهیم که نتایج قابل قبولی هم داشته است.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی با اشاره به این مطلب که اسلام در موضوع خانواده منابع غنی برای راهنمایی زوجها دارد، اذعان داشت: اگر آیات و روایات و سیره بزرگان اسلام که ثبت و ضبط شده است را در قالب گویش امروزی و با کلام جوانان بیان کنیم، نتیجه خوبی خواهد داشت.

دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور ابراز داشت: آموزه های دینی و اسلامی مملو از نکات اخلاقی و سازنده برای زوج های جوان است که باید با استفاده از آنچه که در دنیای امروزی مطرح شده است، در یک مسیر صحیح از آنها نیز بهره بگیریم.

وی همچنین به برخی فعالیتهای انجام شده در ستاد عالی کانون های مساجد کشور اشاره کرد و گفت: توسعه کتابخانه های مساجد چه از نظر تجهیزاتی و چه از نظر کتاب های دینی و کمک درسی، استانداردسازی برنامه های آموزشی، برگزاری جشنواره های هفت گانه و توسعه فرهنگ قرآنی از جمله فعالیت هایی است که در مجموعه کانون های فرهنگی و هنری مساجد با همکاری مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور انجام شده است.

سومین همایش خانه‌های آسمانی به همت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از 21 فروردین ماه در هتل فردوسی مشهد آغاز به کار نموده و تا 6 اردیبهشت ماه میزبان 1000 نفر از زوجین فعال کانون‌های سراسر کشور خواهد بود.