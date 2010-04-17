پروژه های نیمه تمام شهری مردم را نسبت به شهرداری بدبین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید کاظم حجازی ظهر شنبه در همایش شهرداران استان همدان اظهار داشت: اجرای پروژههای زیرساختی در شهرها به عهده شهرداری گذاشته شده است اما نباید تکلیف این کار تنها به عهده شهرداری باشد.
حجازی افزود: حمایت از شهرداریها در کمیسیون عمران مجلس مدنظر است و خوشبختانه در مدیریتهای شهری شاهد فعالیت طیفی از جوانان که نگاه بسیجی را محور کار خود قرار دادهاند، هستیم.
سیدمحمدکاظم حجازی با بیان اینکه اعتبارات شهرداریها در شهرستانها بسیار کم است، گفت: اولین قضاوت مردم از توفیق نظام جمهوری اسلامی در سیمای شهر نمود پیدا میکند.
حجازی یادآور شد: بعضی از شهرها به علت نداشتن امکانات با وجود دارا بودن عنوان شهر، فاصله زیادی با این مقوله دارند به طوری که هنوز وضعیت زندگی روستایی در این مکانها حاکم است.
نماینده مردم همدان در مجلس تعامل خوب بین مجلس و مجموعه دولت را یادآور شد و با بیان اینکه اجرای پروژههای زیرساختی در شهرها به عهده شهرداری گذاشته شده است، اظهار داشت: باید بسیاری از دستگاههای اجرایی در به نتیجه رساندن پروژه ها سهیم باشند.
وی خاطرنشان کرد: شهرستانها برای اجرای پروژههای شهرداری، منابع کافی ندارند و همین امر باعث میشود که پروژهها به صورت نیمهتمام سالها مقابل چشمان شهروندان قرار گیرد و باعث بدبینی مردم نسبت به شهرداری شود.
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