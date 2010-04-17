813 هزار بیمه شده در استان مرکزی از خدمات تامین اجتماعی بهره مندند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کیومرث طهماسبی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: تعداد خدمات گیرندگان تامین اجتماعی استان مرکزی در سال گذشته از افزایش 17 هزار و 607 نفری برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون 36 هزار و 70 نفر در گروه مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار دارند که از این تعداد 24 هزار و 507 نفر بازنشسته، دو هزار و 558 نفر از کار افتاده و 9 هزار و پنج نفر مستمری بگیر بازمانده هستند.

طهماسبی با بیان اینکه از ابتدای طرح بازنشستگی مشاغل سخت و زیا‌ن آور تا پایان اسفند ماه سال گذشته، تعداد پنج‌ هزارو 724 نفر و از طریق قانون نوسازی صنایع چهارهزار و 338 نفر به افتخار بازنشستگی نائل شده ‌اند، گفت: خدمت ‌رسانی به افراد بازنشسته سعادتی بزرگ برای تامین اجتماعی در سراسر کشور است، چراکه این افراد از دوران جوانی و نشاط خود برای خدمت ‌رسانی به کشور استفاده کرده ‌اند.

طهماسبی در خصوص خدمات سازمان تامین اجتماعی که در قالب تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت است، تصریح کرد: در سال 88 مبلغ دو هزارو 55 میلیارد و 176 میلیون ریال جهت حقوق و مزایای مستمری بگیران استان مرکزی پرداخت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش را نشان می ‌دهد.



وی هزینه تعهدات کوتاه مدت پرداختی به بیمه شدگان از قبیل غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه پروتز را 73 میلیارد و 235 میلیون ریال عنوان کرد که رشدی 16 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می ‌دهد.



مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی در پایان با اعلام افزایش 40 درصدی، تعداد مقرری‌ بگیران بیمه بیکاری استان مرکزی نسبت به سال 87 افزود: در حال حاضر تعداد پنج‌ هزارو 277 نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می ‌کنند که بابت حقوق این بیمه شدگان مبلغی بالغ بر202 میلیارد ریال در سال 1388پرداخت شده است.