تولید 150 هزار گوشی موبایل ایرانی در سال89

حمیدرضا منجی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این شرکت تولید سالانه 150 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه ساخت داخل را در دستور کار دارد گفت: گوشی ملی هیوندایی با برندهای موجود در بازار قابل رقابت است.

وی با بیان اینکه تعرفه فعلی واردات قطعات برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور مناسب است، اضافه کرد: گستردگی قاچاق انواع گوشی تلفن همراه، جایی برای گوشی های داخلی در کشور باقی نگذاشته است. به همین دلیل تمایلی برای ساخت و تولید گوشی وجود ندارد و اکثر مشتریان نیز تمایل به خرید گوشی های قاچاق برندهای معتبر جهانی دارند.

منجی به روند تولید گوشی در کشور توسط شرکت نیمه هادی عماد اشاره کرد و گفت: شرکت نیمه هادی عماد با وجود محدودیت ها به تولید خود ادامه می دهد به نحوی که سال گذشته بیش از 150 هزار دستگاه گوشی ملی با برند هیوندایی تولید و به بازار عرضه کرد.این شرکت هم اکنون نیز تلاش خود را برای تولید و توزیع 150 هزار دستگاه گوشی دیگر به بازار به کار می گیرد.

به گزارش مهر، نیمه هادی عماد یکی از شرکت های طرف قرارداد وزارت صنایع برای تولید سالانه یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور بود که اردیبهشت سال 85 تفاهمنامه ای را در این رابطه با این وزارتخانه به امضا رساند.