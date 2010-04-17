معارضان اراضی پروژه همت به کرج بهانه ها را کنار بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد رضا رحیمی بعداز ظهر شنبه در بازدید از روند اجرایی پروژه اتصال بزرگراه همت به کرج در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود معارضانی در تملک اراضی در این مسیر اظهار داشت: دولت متعهد شده است که ظرف یک سال این پروژه را تحویل دهد که هم اکنون با دلیل وجود معارضهای اراضی این مسیر که متعلق به پادگانها و ارتش است، پروژه با مشکل روبرو شده است.

وی افزود: با اتمام عملیات اجرایی این پروژه در زمان، هزینه صرفه جویی می شود و ترافیک کاهش می یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: معارضان این اراضی در این زمینه بهانه هایی را به وجود آورده اند که باید هرچه سریعتر برطرف شود.

رحیمی بیان داشت: از همین جا به تمامی دست اندارکاران پیغام می دهیم که بهانه ها را از سر راه اجرای پروژه بردارند، مطمئن باشند ما در جای دیگری جبران می کنیم و در غیر این صورت مجبور می شویم بقیه امور آنها را متوقف کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرد: در این راستا جلسات مکرری برگزار و تاکید شد تا طی یک هفته این مشکلات برطرف شود.

وی ادامه داد: ما طی چند ماه گذشته بر رفع مشکل معارضان تاکید کردیم اما برطرف نشد، امیدواریم که آنها نیز توجه کنند چون اتمام این پروژه به مصالح کشور است.

این مسئول یادآور شد: به محض کنار رفتن معارضان این پروژه، پیمانکار با سرعت بیشتری این پروژه را در پی می گیرد.

در این بازدید استاندار تهران، نمایندگان کرج در مجلس، فرماندار کرج و دیگر مسئولان معاون اول رئیس جمهوری را همراهی کردند.