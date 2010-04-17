دستگاه تشخیص سلولهای سرطانی در استان مرکزی خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید حسین حسینی فیروز آبادی عصر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک افزود: این دستگاه با نام تجاری پت قادر است سلول های سرطانی را قبل از وخیم شدن این بیماری تشخیص داده و به پزشکان در زمینه درمان سریع بیماری کمک کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که مسئولان استان مرکزی از بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان حمایت کنند آمادگی داریم در استان مرکزی که از نظر بروز بیماری سرطان از استان های مستعد کشور است زمینه های درمان این بیماری را فراهم کنیم.

فیروز آبادی افزود: بیمارستان قدس اراک به لحاظ ساختمانی و ارائه خدمات پزشکی استاندارد از وضعیت مناسبی برخوردار است و به همین علت در نظر است به قطب درمانی سرطان کشور در جنوب شرق و غرب کشور تبدیل شود.

مدیرعامل گروه پزشکی برزویه اظهار داشت: بیمارستان قدس اراک هم اینک با پنج بخش، 140 تخت، 266 پرسنل و 102پزشک به بیماران استان مرکزی و استان های همجوار خدمات درمانی ارائه می کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این دیدار بر ضرورت تقویت سیستم های درمانی در استان مرکزی تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی دری نجف آبادی افزود: یا توجه به وجود صنعت و کارگران در استان مرکزی ، مسوولان باید بیشتر در زمینه تجهیز بیمارستانها ، مراکز درمانی و زمینه سازی برای مشارکت بخش خصوصی برنامه ریزی و اقدام کنند.