تمامی گلزارهای شهدای شهریار بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، احمد ربیع زاده ظهر شنبه در گردهمایی مشاوران امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل سوم و چهارم انقلاب نهادینه شود که در این راستا در شهرستان شهریار تا پایان سال جاری هر ماه یک یادواره شهدا برگزار می شود.

وی افزود: به طور قطع نسل سوم با فرهنگ ایثار و شهادت در حد ایده آل آشنایی ندارند، در این راستا باید برنامه های ویژه ای برای آنها برگزار شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر موزه آثار شهدا در دوران دفاع مقدس در شهرستان شهریار افتتاح و فعال شده است.

ربیع زاده بیان داشت: با روحیه استشهادی جوانان در جامعه امروزی به طور قطع دشمنان در اجرای توطئه های خود ضعیف می شوند.

مسئولان دستگاه های اجرایی به جانبازان بها دهند

همچنین در این همایش نماینده مردم شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس در مجلس در سخنانی اظهار داشت: اگر امروز پیشرفتی در نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، مدیون خون شهدا و ایثارگریهای آنها هستیم.

حسین گروسی ادامه داد: تهدیدات آمریکا در مردم ایران ثر نمی گذارد و این ناشی از وجود روحیه شهادت طلبی و ایثار در مردم و ملت ایران است.

وی یادآور شد: در حال حاضر کشور ایران پیشرفتهای خوبی در زمینه های مختلف نانوتکنولوژی و هسته ای دارد که باید این روند پیشرفت روز به روز سرعت بگیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه پنج درصد فرزندان شهدا و جانبازان باید جذب دستگاه های دولتی شوند، خاطرنشان کرد: باید بسترهای لازم برای حضور جانبازان و ایثارگران در ادارات فراهم شود.

گروسی گفت: امیدوارم مدیران دستگاه های اجرایی به مسئولان ایثارگر بها بدهند.

وی اعلام کرد: در این راستا فراکسیونی در مجلس به نام فراکسیون شاهد تشکیل شد که امور مربوط به این قشر پیگیری می شود.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.