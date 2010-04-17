انتقال برخی از وزارتخانه ها به خارج از تهران قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا رحیمی عصر شنبه در مراسم افتتاح کارخانه شیشه فلوت فارسجین قزوین گفت: برخی از سازمانها از جمله شیلات از تهران منتقل می شوند تا مشکلات این شهر کمتر شود.

وی اظهار داشت: استان قزوین ظرفیت و قابلیتهای زیادی دارد و در آینده نزدیک تعدادی از این سازمانها و وزارتخانه ها به استان قزوین منتقل خواهند شد.

رحیمی ادامه داد: دولت دهم قصد دارد کارهای بزرگی انجام دهد و با خدمت بیشتر به محرومان در سالهای آینده بیش از یکهزار و 500 طرح مهم را در سراسر کشور به بهره برداری برساند.

وی خاطرنشان کرد: با اتصال راه آهن چین از مسیر ترکمنستان به ایران و ادامه آن به ترکیه و اروپاحجم عظیمی از کالاها در مدت 11 روز از ایران به کشورهای اروپایی صادر خواهد شد.

سالانه به یک میلیون شغل جدید نیاز داریم

رحیمی افزود: معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید سالانه یک میلیون شغل جدید در کشور ایجاد کنیم که تحقق این امر با افتتاح طرحهای بزرگ صنعتی و تولیدی ممکن خواهد شد.

رحیمی ادامه داد: خوشبختانه با رسیدن به خودکفایی در صنعت شیشه امروز به یکی از صادرکنندگان این کالا تبدیل شده ایم و قادریم به اروپا نیز صادرات قابل توجهی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: امروز با دست متخصصان توانمند کشور در کنار تامین تمامی نیازهای داخل کشور به انواع شیشه به صادرکننده تکنولوژی شیشه تبدیل شده ایم و قادریم شبیه این کارخانه مجهز را در سایر کشورها نیز احداث کنیم.

رحیمی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح کارخانه بزرگ شیشه فلوت فارسجین در استان قزوین اظهار داشت: با افتتاح این کارخانه بی نظیر افتخاری دیگر بر افتخارات صنعتی و تولیدی کشور افزوده شد.

معاون رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با تلاش و همت مضاعف توسعه کشور شتاب بیشتری گیرد.

کارخانه شیشه فلوت فارسجین قزوین در زمینی به مساحت 70 هکتار ساخته شده و ظرفیت تولید سالانه 180 هزار تن انواع شیشه با ضخامت دو تا 19 میلیمتر با تکنولوژی فلوت را دارد.

برای ساخت این کارخانه 300 میلیارد تومان( 130 میلیارد تومان و 120 میلون دلار) توسط بخش خصوصی هزینه شده و با راه اندازی این واحد تولیدی برای 550 نفر به صورت مستقیم و هفت هزار نفر به طور غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

همچنن 30 درصد محصولات تولیدی این کارخانه به کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس صادر خواهد شد و سالانه 25 میلیون دلار ارز عاید کشور می شود.