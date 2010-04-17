کشف 1.5 تن مواد مخدر/ یک مامور نیروی انتظامی در بافت شهید شد

سرهنگ محمد شاه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی درگیری ماموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان بافت 1.5 تن مواد مخدر و مقداری مهمات کشف شد.
وی گفت: متاسفانه در این عملیات یکی از ماموران دسته رزمی این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل شد.
وی افزود: اشرار قصد داشتند این میزان مواد مخدر را از مرزهای شرقی کشور و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه به استانهای مرکزی منتقل کنند.
سرهنگ شاه حیدری گفت: در این درگیری یک دستگاه خودروی اشرار نیز منهدم شد.
وی از ادامه پیگیری ماموران نیروی انتظامی درخصوص دستگیری اعضاء این باند قاچاق مواد مخدر خبر داد.
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