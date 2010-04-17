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۲۸ فروردین ۱۳۸۹، ۲۰:۲۰

کشف 1.5 تن مواد مخدر/ یک مامور نیروی انتظامی در بافت شهید شد

کشف 1.5 تن مواد مخدر/ یک مامور نیروی انتظامی در بافت شهید شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی بافت از کشف 1.5 تن مواد مخدر در درگیری ماموران نیروی انتظامی با اشرار خبر داد.

سرهنگ محمد شاه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی درگیری ماموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان بافت 1.5 تن مواد مخدر و مقداری مهمات کشف شد.

وی گفت: متاسفانه در این عملیات یکی از ماموران دسته رزمی این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی افزود: اشرار قصد داشتند این میزان مواد مخدر را از مرزهای شرقی کشور و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه به استانهای مرکزی منتقل کنند.

سرهنگ شاه حیدری گفت: در این درگیری یک دستگاه خودروی اشرار نیز منهدم شد.

وی از ادامه پیگیری ماموران نیروی انتظامی درخصوص دستگیری اعضاء این باند قاچاق مواد مخدر خبر داد.

کد مطلب 1065641

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