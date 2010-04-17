مسکو یا مینسک مقصد بعدی باقی اف پس از قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پس از خروج "قربان بیک باقی اف" رئیس جمهوری قرقیزستان از این کشور در پی اعتراضهای مخالفان، گزارشها از تصمیم وی برای عزیمت به بلاروس و یا روسیه حکایت دارد.

بر اساس گزارش منابع خبری قرقیزستان، باقی اف 60 ساله که پس از خروج به قزاقستان رفت، احتمالا هم اکنون در مسکو به سر می برد، با این حال هیچ خبر رسمی این موضوع را تایید نکرده است.

پیش از این نیز خبرگزاری اینترفکس گزارش داده است که باقی اف پس از حوادث خونین قرقیزستان، به دنبال اخذ پناهندگی از بلاروس است، اما سخنگوی دولت این کشور از این مسئله ابراز بی اطلاعی کرده است.

گفته می شود که "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهوری بلاروس شخصا به باقی اف پیشنهاد پناهندگی را داده است. باقی اف در روز پنجشنبه با ارسال متنی از طریق فکس از ریاست جمهوری قرقیزستان کناره گیری کرد.

وی سپس کشور را به مقصد قراقزستان ترک کرد و با خروج وی نگرانیها درباره احتمال وقوع جنگ داخلی کاهش یافت.