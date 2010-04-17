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۲۸ فروردین ۱۳۸۹، ۲۰:۴۲

متکی اعلام کرد:

آمادگی ایران برای برگزاری نشست کمیته کمک به بوسنی

آمادگی ایران برای برگزاری نشست کمیته کمک به بوسنی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل سازمان کنفرانس‎ ‎اسلامی بر ضرورت اتخاذ اقدام جدی از سوی این سازمان برای کمک به بوسنی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکمال الدین احسان اوغلو که به منظور شرکت در نخستین کنفرانس ‏بین‌المللی خلع سلاح و منع اشاعه به‎ ‎تهران سفر کرده است امروز شنبه در حاشیه این کنفرانس با  وزیر امور خارجه‎ جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد‏‎.

دو طرف در این دیدار درباره مسائل جهان اسلام به ویژه فلسطین و‎ ‎افغانستان ‏رایزنی و تبادل نظر کرده و بر نقش آفرینی سازمان کنفرانس اسلامی در موضوع‏‎ ‎قدس شریف و افغانستان ‏تاکید کردند‎.

در این دیدار قرار شد در نشست همسایگان افغانستان‎ ‎و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، نقش آفرینی ‏این سازمان در موضوعات مربوط به‎ ‎افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد‎.

متکی و اوغلو همچنین بر ضرورت اقدام جدی کمیته‎ ‎حمایت از بوسنی در چارچوب سازمان کنفرانس ‏اسلامی تاکید کردند‎.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه گفت‎: ‎در تلاش برای برگزاری نشستی با حضور وزیران امور ‏خارجه این کمیته از جمله وزیر امور‎ ‎خارجه جمهوری اسلامی ایران در بوسنی خواهد بود‏‎.

متکی نیز اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی‎ ‎دارد دور بعدی نشست کمیته بوسنی را در تهران ‏برگزار کند‎.

نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه از امروز شنبه به مدت دو روز با حضور حدود 500 مهمان داخلی و خارجی و بیش از 300 خبرنگار با شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس در تهران آغاز به کار کرد.

کد مطلب 1065645

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