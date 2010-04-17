آمادگی ایران برای برگزاری نشست کمیته کمک به بوسنی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکمال الدین احسان اوغلو که به منظور شرکت در نخستین کنفرانس ‏بین‌المللی خلع سلاح و منع اشاعه به‎ ‎تهران سفر کرده است امروز شنبه در حاشیه این کنفرانس با وزیر امور خارجه‎ جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد‏‎.

دو طرف در این دیدار درباره مسائل جهان اسلام به ویژه فلسطین و‎ ‎افغانستان ‏رایزنی و تبادل نظر کرده و بر نقش آفرینی سازمان کنفرانس اسلامی در موضوع‏‎ ‎قدس شریف و افغانستان ‏تاکید کردند‎.

در این دیدار قرار شد در نشست همسایگان افغانستان‎ ‎و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، نقش آفرینی ‏این سازمان در موضوعات مربوط به‎ ‎افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد‎.

متکی و اوغلو همچنین بر ضرورت اقدام جدی کمیته‎ ‎حمایت از بوسنی در چارچوب سازمان کنفرانس ‏اسلامی تاکید کردند‎.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه گفت‎: ‎در تلاش برای برگزاری نشستی با حضور وزیران امور ‏خارجه این کمیته از جمله وزیر امور‎ ‎خارجه جمهوری اسلامی ایران در بوسنی خواهد بود‏‎.

متکی نیز اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی‎ ‎دارد دور بعدی نشست کمیته بوسنی را در تهران ‏برگزار کند‎.

نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه از امروز شنبه به مدت دو روز با حضور حدود 500 مهمان داخلی و خارجی و بیش از 300 خبرنگار با شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس در تهران آغاز به کار کرد.