آمادگی ایران برای برگزاری نشست کمیته کمک به بوسنی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکمال الدین احسان اوغلو که به منظور شرکت در نخستین کنفرانس بینالمللی خلع سلاح و منع اشاعه به تهران سفر کرده است امروز شنبه در حاشیه این کنفرانس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.
دو طرف در این دیدار درباره مسائل جهان اسلام به ویژه فلسطین و افغانستان رایزنی و تبادل نظر کرده و بر نقش آفرینی سازمان کنفرانس اسلامی در موضوع قدس شریف و افغانستان تاکید کردند.
در این دیدار قرار شد در نشست همسایگان افغانستان و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، نقش آفرینی این سازمان در موضوعات مربوط به افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
متکی و اوغلو همچنین بر ضرورت اقدام جدی کمیته حمایت از بوسنی در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی تاکید کردند.
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه گفت: در تلاش برای برگزاری نشستی با حضور وزیران امور خارجه این کمیته از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بوسنی خواهد بود.
متکی نیز اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد دور بعدی نشست کمیته بوسنی را در تهران برگزار کند.
نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه از امروز شنبه به مدت دو روز با حضور حدود 500 مهمان داخلی و خارجی و بیش از 300 خبرنگار با شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس در تهران آغاز به کار کرد.
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