شکست شاگردان محمدی در حضور قطبی و دوستی/ برگزاری اردو در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان در ادامه اردوی آماده سازی خود که در کمپ تیم‌های ملی در حال برگزاری است، شنبه شب برابر تیم دسته اولی بزرگسالان مهرکام پارس با نتیجه 3 بر یک شکست خورد.

در این بازی که در حضور افشین قطبی سرمربی تیم ملی، علی دوستی سرمربی تیم زیر 19 سال و مصطفی قنبرپور سرمربی تیم زیر 14 سال برگزار شد، شاگردان محمدی در نیمه نخست برابر تیم مهرکام پارس به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در نیمه دوم با حضور نفرات ذخیره در میدان، تساوی را با باخت عوض کردند. وحید نجفی در دقیقه 15 تک گل تیم ایران را به ثمر رساند.

این تیم که روز جمعه و در نخستین دیدار تدارکاتی اش در اردوی تهران برابر تیم امید صنایع دفاع به برتری 3 بر یک دست یافته بود، روز دوشنبه هم مقابل تیم امید سالار زاگرس به میدان می رود.

در پایان این اردو، 20 بازیکن برتر به همراه 5 بازیکن برتر تیم "ب" زیر 16 سال کشورمان برای حضور در مرحله بعدی اردوی آماده سازی تیم زیر 16 سال که از چهارم تا 14 اردیبهشت ماه در کمپ تمرینی بروجرد برگزار خواهد شد، انتخاب می شوند.

مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا(نوجوانان) از 24 اکتبر تا 7 نوامبر 2010 (2 تا 16 آبان 1389) در تاشکند ازبکستان برگزار می شود که تیم‌های ایران(دارنده عنوان قهرمانی سال 2008)، ازبکستان(میزبان)، استرالیا، چین، کره شمالی، اندونزی، عراق، ژاپن، اردن، کویت، عمان، سوریه، تاجیکستان، تیمور شرقی، امارات و ویتنام در آن حضور دارند.