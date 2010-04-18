آموختن فلسفه باید از مقطع ابتدایی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم سحرخیز شامگاه شنبه در مراسم چهاردهمین جشنواره دبیران و مدیران برتر استان همدان اظهار داشت: باید در تدوین و نگارش محتوای کتاب های درسی، دقت بیشتری داشت.

وی افزود: در آینده ای نزدیک این نگارش ها مبتنی بر فلسفه ایران اسلامی که براساس فلسفه قرآن و آموزه های دینی است، تدوین خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر تحول کشور همراه با همت، تلاش، منطق و پشتوانه تاکید دارند و ما باید به این رهنمودها در جهت رسیدن به موفقیت ها در وزارت خانه توجه داشته باشیم.

سحر خیز با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال ایجاد نمازخانه هایی زیبا با معماری اسلامی در مدارس کشور است، ادامه داد: باید دارالقرآن ها و کانون های تربیتی و فرهنگی را به داخل مدارس برد چرا که مدارس کشورهای مبتنی بر آموزه های اسلامی، کانون تحولات فرهنگی هستند.