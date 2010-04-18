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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۳۲

سحرخیز:

آموختن فلسفه باید از مقطع ابتدایی آغاز شود

آموختن فلسفه باید از مقطع ابتدایی آغاز شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب، آموختن فلسفه باید در مقطع ابتدایی گنجانده شود تا دانش آموزانی اندیشمند به جامعه تحویل دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم سحرخیز شامگاه شنبه در مراسم چهاردهمین جشنواره دبیران و مدیران برتر استان همدان اظهار داشت: باید در تدوین و نگارش محتوای کتاب های درسی، دقت بیشتری داشت.

وی افزود: در آینده ای نزدیک این نگارش ها مبتنی بر فلسفه ایران اسلامی که براساس فلسفه قرآن و آموزه های دینی است، تدوین خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر تحول کشور همراه با همت، تلاش، منطق و پشتوانه تاکید دارند و ما باید به این رهنمودها در جهت رسیدن به موفقیت ها در وزارت خانه توجه داشته باشیم.

سحر خیز با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال ایجاد نمازخانه هایی زیبا با معماری اسلامی در مدارس کشور است، ادامه داد: باید دارالقرآن ها و کانون های تربیتی و فرهنگی را به داخل مدارس برد چرا که مدارس کشورهای مبتنی بر آموزه های اسلامی، کانون تحولات فرهنگی هستند.

کد مطلب 1065664

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