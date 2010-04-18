جایزه "مهرگان ادب" به برگزیدگان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که در حضور جمعی از نویسندگان و اهالی مطبوعات برپا شد علیرضا زرگر مدیر جشنواره مهرگان با شرح مختصری از این جشنواره درباره علل تاخیر برگزاری و مراسم اهدای جایزه آن برای حضار سخن گفت.وی همچنین از برگزاری جایزه "مهرگان علم" در آینده نزدیک خبر داد و آن را جایزه‌ای با رویکرد محیط زیست عنوان کرد.

فتح‌الله بی‌نیاز از اعضای هیئت داوارن جایزه ادبی"مهرگان" نیز که در این مراسم حضور داشت درباره روند چگونگی داوری آثار گفت : طبق روال عادی این مسابقه، کار برگزیدن آثار با خواندن تمام آثار منتشر شده در زمینه رمان و مجموعه داستان آغاز شد و سر انجام در دور نهایی 4 رمان و 10 مجموعه داستان مورد ارزیابی قرار گرفت که از میان آنها در هر بخش یک اثر به عنوان برنده جایزه اعلام و از یک اثر تقدیر شد.

این نویسنده و منتقد آثار راهیافته به دور نهایی را آثاری شایان توجه‌ای دانست و گفت: خوشبختانه کتابهای بررسی شده در مرحله نهایی آثاری بودند که در جامعه و در جمع کتابخوانان حرفه‌ای توانسته بودند خود را بشناسانند و هر کدام از آنها حرفی برای گفتن داشتند. نویسندگان این آثار نشان داده‌اند دارای خلاقیت و نوآوری هستند.

بی‌نیاز در پایان سخنانش بر تداوم تلاش در عرصه ادبی تاکید کرد و گفت: امیدوارم نویسندگان رمانها و مجموعه داستانهای موفق این جایزه، راه خود را ادامه دهند چون اصل تداوم و پایداری یکی از اصول مهم موفقیت در هر کاری است؛ چه کار علمی باشد و چه در زمینه ادبیات و هنر.

این مراسم با اهدای تندیس مهرگان و جوایز برندگان و نویسندگان شایسته تقدیر پایان گرفت.

بنا به اعلام نتایج دبیرخانه جایزه ادبی "مهرگان" که در اسفند سال گذشته منتشر شد در بخش رمان سالهای 1386 و 1387 "پری فراموشی" نوشته فرشته احمدی (انتشارات ققنوس )، "مونالیزاى منتشر" از شاهرخ گیوا (انتشارت ققنوس)، " نفس تنگی" اثر فرهاد حیدری گوران (انتشارات آگاه) و "نگران نباش" نوشته مهسا محبعلی (نشر چشمه) توانستند به بخش نهایی این جایزه راه یابند که هیئت داوران مهرگان ادب پس از بحثهاى همه‏جانبه به اتفاق آرا از میان چهار رمان انتخابى خود رمان "مونالیزاى منتشر" را به‏ دلیل نو آوری در انتخاب قالبی متکی بر توالی آزادانه و قانع کنننده رویدادهای تاریخی، کاربرد نوآورانه زبان در روایت و خلاقیت در تلفیق وجوه مختلف تاریخى و صناعت متنوع ادبى به عنوان رمان برگزیره انتخاب کردند و آن را شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب و جایزه نقدی دانستند.

همچنین هیئت داوران به اتفاق آرا رمان "پرى فراموشى"را به‏دلیل گزینش شیوه روایت و چرخشهاى این شیوه متناسب با رویدادها و فضاها و خصلت روانکاوانه روابط انسانی، و کاربست نثری همسو با پنهانی‌های راوی، شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب دانست.

از میان 10 مجموعه داستان کوتاه، با برگزارى جلسات متعدد اقناعى سرانجام کتاب "برف و سمفونى ابرى" نوشته پیمان اسماعیلى از نشر چشمه را به دلیل اجتناب از کلیشه‏هاى متداول و نوآورى در قصه‏پردازى و تلاش آشکار برای ساخت فضا و رویداد بر مبناى تخیل محض، به‏عنوان برترین مجموعه داستان کوتاه انتخاب و شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب و جایزه نقدی عنوان شد.

هیئت داوران همچنین مجموعه داستان کوتاه "هجوم آفتاب" نوشته قباد آذرآیین منتشر شده از سوى نشر هیلا را به‏دلیل رویکردهاى متنوع و توجه به معنا و ارزشهای بومی در قالب ساخت متناسب با آن، شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب دانست.



