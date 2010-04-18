جایزه "مهرگان ادب" به برگزیدگان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که در حضور جمعی از نویسندگان و اهالی مطبوعات برپا شد علیرضا زرگر مدیر جشنواره مهرگان با شرح مختصری از این جشنواره درباره علل تاخیر برگزاری و مراسم اهدای جایزه آن برای حضار سخن گفت.وی همچنین از برگزاری جایزه "مهرگان علم" در آینده نزدیک خبر داد و آن را جایزهای با رویکرد محیط زیست عنوان کرد.
فتحالله بینیاز از اعضای هیئت داوارن جایزه ادبی"مهرگان" نیز که در این مراسم حضور داشت درباره روند چگونگی داوری آثار گفت : طبق روال عادی این مسابقه، کار برگزیدن آثار با خواندن تمام آثار منتشر شده در زمینه رمان و مجموعه داستان آغاز شد و سر انجام در دور نهایی 4 رمان و 10 مجموعه داستان مورد ارزیابی قرار گرفت که از میان آنها در هر بخش یک اثر به عنوان برنده جایزه اعلام و از یک اثر تقدیر شد.
این نویسنده و منتقد آثار راهیافته به دور نهایی را آثاری شایان توجهای دانست و گفت: خوشبختانه کتابهای بررسی شده در مرحله نهایی آثاری بودند که در جامعه و در جمع کتابخوانان حرفهای توانسته بودند خود را بشناسانند و هر کدام از آنها حرفی برای گفتن داشتند. نویسندگان این آثار نشان دادهاند دارای خلاقیت و نوآوری هستند.
بینیاز در پایان سخنانش بر تداوم تلاش در عرصه ادبی تاکید کرد و گفت: امیدوارم نویسندگان رمانها و مجموعه داستانهای موفق این جایزه، راه خود را ادامه دهند چون اصل تداوم و پایداری یکی از اصول مهم موفقیت در هر کاری است؛ چه کار علمی باشد و چه در زمینه ادبیات و هنر.
این مراسم با اهدای تندیس مهرگان و جوایز برندگان و نویسندگان شایسته تقدیر پایان گرفت.
بنا به اعلام نتایج دبیرخانه جایزه ادبی "مهرگان" که در اسفند سال گذشته منتشر شد در بخش رمان سالهای 1386 و 1387 "پری فراموشی" نوشته فرشته احمدی (انتشارات ققنوس )، "مونالیزاى منتشر" از شاهرخ گیوا (انتشارت ققنوس)، " نفس تنگی" اثر فرهاد حیدری گوران (انتشارات آگاه) و "نگران نباش" نوشته مهسا محبعلی (نشر چشمه) توانستند به بخش نهایی این جایزه راه یابند که هیئت داوران مهرگان ادب پس از بحثهاى همهجانبه به اتفاق آرا از میان چهار رمان انتخابى خود رمان "مونالیزاى منتشر" را به دلیل نو آوری در انتخاب قالبی متکی بر توالی آزادانه و قانع کنننده رویدادهای تاریخی، کاربرد نوآورانه زبان در روایت و خلاقیت در تلفیق وجوه مختلف تاریخى و صناعت متنوع ادبى به عنوان رمان برگزیره انتخاب کردند و آن را شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب و جایزه نقدی دانستند.
همچنین هیئت داوران به اتفاق آرا رمان "پرى فراموشى"را بهدلیل گزینش شیوه روایت و چرخشهاى این شیوه متناسب با رویدادها و فضاها و خصلت روانکاوانه روابط انسانی، و کاربست نثری همسو با پنهانیهای راوی، شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب دانست.
از میان 10 مجموعه داستان کوتاه، با برگزارى جلسات متعدد اقناعى سرانجام کتاب "برف و سمفونى ابرى" نوشته پیمان اسماعیلى از نشر چشمه را به دلیل اجتناب از کلیشههاى متداول و نوآورى در قصهپردازى و تلاش آشکار برای ساخت فضا و رویداد بر مبناى تخیل محض، بهعنوان برترین مجموعه داستان کوتاه انتخاب و شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب و جایزه نقدی عنوان شد.
هیئت داوران همچنین مجموعه داستان کوتاه "هجوم آفتاب" نوشته قباد آذرآیین منتشر شده از سوى نشر هیلا را بهدلیل رویکردهاى متنوع و توجه به معنا و ارزشهای بومی در قالب ساخت متناسب با آن، شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب دانست.
نظر شما