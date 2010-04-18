آب بند مزرعه ای گالوانیزه طراحی و ساخته شد

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این وسیله با هدف بستن آسان تر نهرهای درون مزرعه و در نتیجه هدایت راحت آب به درون کرتها و نوارها طراحی و ساخته شده است.

عزیز ارشم افزود: آب بند مزرعه ای گالوانیزه ای طراحی شده توسط محققان این مرکز جایگزین مناسبی برای آب بندهای خاکی و سنتی مزارع کشاورزی است.

مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و عضو هیئت علمی این مرکز نیز با اشاره به معایب آب بندهای خاکی و سنتی گفت: اتلاف وقت و صرف انرژی زیاد، جابجایی نهر مزرعه و رسوب آن در پایین دست نهر، اختلال در آبیاری بعدی و عدم توزیع یکنواخت آب در مزرعه از جمله معایب آب بندهای خاکی است.

الیاس دهقان یکنواختی در توزیع آب و راندمان آبیاری، راحتی حمل و نقل در مزرعه، جابجا نشدن خاک، تسهیل آب بندی در نهرهای دارای جریان آب، در دسترس بودن مواد اولیه، سادگی ساخت و نگهداری، دوام و مقاومت زیاد در برابر پوسیدگی، قیمت مناسب و کار آیی زیاد همچنین قابلیت استفاده در نهرهای مختلف از جمله مزایای آب بند مزرعه ای گالوانیزه محسوب می شود.

وی به موارد کاربرد این آب بندها اشاره کرد و گفت: استفاده از این نوع آب بند در آبیاری سطحی انواع محصولات زراعی، باغی، سبزی و صیفی به جای آب بندهای خاکی و همچنین قابلیت مسدود کردن انواع نهرهای مزرعه ای کوچک و سنتی دستی و بزرگ تراکتوری از جمله کاربردهای این دستگاه است.



آب بند مزرعه ای گالوانیزه توسط الیاس دهقان و شکرالله آبسالان از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان طراحی و ساخته شد.