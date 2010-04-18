  1. استانها
۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۱۷

10 هزار نیرو در سال 89 در خراسان شمالی جذب می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: درسال همت مضاعف و کار مضاعف زمینه اشتغال یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور ایجاد می شود که از این میان سهم استان خراسان شمالی 10 هزار و 800 نفر است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد حسین جهانبخش شامگاه شنبه در جلسه تدوین سند توسعه اشتغال استان خراسان شمالی توانمندی جذب نیرو در استان را بیش از این مقدار دانست و افزود: استانهای همطراز با خراسان شمالی نیز در همین حد جذب نیرو خواهند داشت.

وی این تعداد فرصتهای شغلی را اشتغال پایدار در استان اعلام کرد و اظهار داشت: ما در سال جدید که به فرمان رهبر فرزانه انقلاب با نام "همت مضاعف و کار مضاعف" نامگذاری شده، هیچ گونه اشتغال موقت نخواهیم داشت.

جهانبخش تاکید کرد: سازمان کار و امور اجتماعی خراسان شمالی موظف است هر ماه گزارش عملکرد خود را به دفتر استانداری ارائه دهد.
 
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان شمالی نیز در این جلسه از اعلام آمادگی 20 سازمان اجرایی برای جذب نیرو خبر داد.
 
اردشیر بهلولی نداشتن آمار و اطلاعات افراد جویای کار در سطح استان را یکی از عمده مشکلات سازمان کار و امور اجتماعی دانست و گفت: اگر ثبت اطلاعات اینگونه افراد در سایت مشخصی باشد بر اساس توانمندی و رشته تخصصی فرد به دستگاه های ذیربط ارجاع داده می شود.
 
وی بر ایجاد سند اشتغال خراسان شمالی تاکید کرد و گفت: تهیه سند ملی اشتغال یکی از راهکارهای مهم اشتغال در دستور کار دولت قرار دارد.
 
بهلولی گفت: 30 دستگاه از ادارات استان خراسان شمالی به مشاور جهت مشاوره نیاز دارد.
 
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان شمالی گفت: این سازمان در راستای تحقق سند توسعه اشتغال اقدام به معرفی این مشاوران به دستگاههای اجرایی خواهد کرد.
 
مدیرکل راه و ترابری خراسان شمالی نیز گفت: با اجرایی شدن طرح راه آهن مشهد - بجنورد - گرگان بسیاری از جوانان استان حداقل برای مدت زیادی به کار مشغول خواهند شد که تاحد قابل توجهی از بیکاری افراد کاسته می شود.
 
ابوالفضل باقرنیا افزود: با اجرایی شده دو بانده شدن محور بجنورد - جنگل گلستان نیز بسیاری از جوانان جویای کار در شرکتهای پیمانکار به کارگیری می شوند.
