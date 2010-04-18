عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- اپوزیسیون در سودان نتایج انتخابات این کشور را نمی پذیرد.

- رژیم اسرائیل بار دیگر مرزهای کرانه باختری را مسدود کرد.

- اکوادور ممکن است صنعت نفت خود را ملی سازد.

- اذعان وزیر دفاع آمریکا: آمریکا راهبراد خاصی برای برخورد با موضوع هسته ای ایران در دست ندارد.

نخست وزیر مالزی: ایران حق بهره برداری از انرژی هسته ای را با احترام به تعهدات بین المللی در این زمینه دارد.

- جدیدترین گزارش ها از اروپا حکایت از ادامه وجود گرد وغبارهای آتشفشانی در آسمان این قاره و ادامه تعلیق پروازها دارد.

- پس از انتشار گزارش سازمان ملل در مورد ترور بی نظیر بوتو، پاکستان تحقیقات جدیدی را در این باره آغاز کرد.

- در اثر انفجار دو بمب در نزدیکی یک استادیوم در دهلی نو 10 نفر زخمی شدند.

- بعد از تنشهای شدید میان کرزی و غرب، رئیس جدید کمیسیون انتخابات افغانستان تعیین شد.

- لهستان آماده به خاک سپردن کاژینسکی می شود.

- دولت موقت قرقیزستان از تصمیم خود برای محاکمه باقی اف خبر داد.

- هو جین تائو رئیس جمهوری چین به مناطق زلزله زده تبت سفر کرد.