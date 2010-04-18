مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ ثبت نام، توزیع کارت و برگزاری آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت اعلام شد

احمدی نژاد در کنفرانس خلع سلاح تهران مطرح کرد: 5 پیشنهاد ایران برای خلع سلاح جهانی

1+5 فردا موضوع ایران را بررسی می کند



ایران :

رهبر معظم انقلاب در پیام به اجلاس بین المللی تهران با حرام خواندن کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید فرمودند: تمام امکانات ایران در مسیر خلع سلاح جهانی

با اجرای طرح کلید به کلید صورت می گیرد؛ تعویض خودرو نو با دست دوم

بازدید سرزده برای کنترل نرخ تاکسی ها؛ کرایه های بی حساب و کتاب روی دوش شهر

ابرار:

رهبر انقلاب: فقط دولت ایالات متحده آمریکا مرتکب جرم اتمی شده است

قیمت سکه در بازار کاهش یافت

مصباحی مقدم: استراتژی نظام کاهش رشد جمعیت است



ابتکار:

پیام رهبر انقلاب به اجلاس بین المللی خلع سلاح: فقط دولت آمریکا مرتکب جرم اتمی شده است

دعوای کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی، نیروی انتظامی را هم وارد ماجرا کرد؛ علی آبادی علیه سعیدلو

آیت الله مکارم شیرازی: نه افزایش نسل واجب است، نه کنترل جمعیت حرام



اسرار:

آغاز کنفرانس بین المللی تهران با پیام رهبری: 5 پیشنهاد ایران برای دنیای عاری از سلاح های هسته ای

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شد

به منظور تحقق درآمد 20 هزار میلیاردی؛ بنزین 400 تا 600 تومانی در راه است



اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در پیام به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه: کاربرد سلاح های اتمی حرام است

برنامه دولت برای خروج 200 هزار کارمند از تهران

اصلاحات جدید در آیین نامه بازنشستگی مشاغل زیان آور



تفاهم:

مقام معظم رهبری: کاربرد سلاح کشتار جمعی حرام است

سخنگوی اقتصادی دولت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شد

رئیس جمهور در اجلاس تهران: انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس



تهران امروز:

پیام مقام معظم رهبری به کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران: کاربرد سلاح های هسته ای حرام است

شهرداران توسط مردم انتخاب شوند

وزیر علوم: دانشجویان اغتشاشگر نبودند



پول:

مقام معظم رهبری: کاربرد سلاح هسته ای را حرام می دانیم، 5 پیشنهاد ایران برای خلع سلاح جهانی

سخنگوی اقتصادی دولت منابع تامین اعتبار طرح آتیه را تشریح کرد؛ سهم 500 میلیاردی نوزادان از بودجه

قالیباف: شهرداران با رای مستقیم مردم انتخاب شوند



جام جم :

رهبر انقلاب: تنها مجرم اتمی جهان آمریکاست

نگرانی کارشناسان از احتمال تعلیق ورزش ایران

آیت الله مکارم شیرازی: کنترل جمعیت خلاف شرع نیست



جوان:

رهبر معظم انقلاب در پیامی به کنفرانس بین المللی خلع سلاح مطرح کردند: هشدار به تنها مجرم اتمی دنیا

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: اصلاح قیمت ها در انتظار اعلام نظر مجلس

خروج 200 هزار کارمند از تهران در دستور کار دولت



جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب در پیامی به کنفرانس بین المللی خلع سلاح اتمی: آمریکا، تنها مجرم اتمی جهان مدعی مبارزه با گسترش سلاح اتمی است

نمایش قدرت رزمی و بازدارندگی نیروهای مسلح در مراسم روز ارتش

افتتاح مجهزترین کارخانه شیشه خاورمیانه در قزوین



حمایت:

رهبر معظم انقلاب در پیامی به کنفرانس بین المللی خلع سلاح: راهکارهای واقع بینانه برای مقابله با سلاح هسته ای ارائه شود

تهیه طرح ضربتی مقابله با پدیده گرد و غبار

تصویب اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه ها

خراسان:

رهبر انقلاب در پیامی به اجلاس بین المللی خلع سلاح در تهران: آمریکا تنها مجرم اتمی جهان، به دروغ خود را مدعی مبارزه با گسترش سلاحهای اتمی معرفی می کند

تولید بدون نظارت، کالای ایرانی را به حاشیه رانده است

اظهارات آیت الله مکارم شیرازی درباره کنترل جمعیت



دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری: کاربرد سلاح اتمی را حرام می دانیم

ایران در کنفرانس تهران ارائه کرد؛ پیشنهاد تاسیس نهاد خلع سلاح هسته ای

انبوه سازان ارائه کردند: بسته پیشنهادی مسکن پردرآمدها



سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: هر گونه استفاده و تهدید هسته ای مصداق جنایت جنگی است

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

مهمانپرست: تهدیدات آمریکا تفاوتی با اقدامات تروریستی ندارد



شرق:

مقام معظم رهبری با صدور پیامی خطاب به اجلاس بین المللی خلع سلاح تاکید کردند: کاربرد سلاح اتمی را حرام می دانیم

آتشفشان صنعت هواپیمایی اروپا را فلج کرد؛ احتمال تاخیر ورود دیپلمات های کنفرانس خلع سلاح هسته ای به تهران

آیت الله مکارم شیرازی: باید به جای افزایش کمی جمعیت سراغ افزایش کیفی رفت



فرهیختگان:

پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس تهران: فقط دولت ایالات متحده آمریکا مرتکب جرم اتمی شده است

دخالت نیروی انتظامی در دعوای مسئولان ورزش

مصباحی مقدم: دولت موظف به اجرای قانون در یک سال است

فرهنگ آشتی:

مقام معظم رهبری: کاربرد سلاح کشتار جمعی حرام است

پیشنهاد پنج گانه برای تحقق خلع سلاح هسته ای

نارضایتی از افزایش نرخ کرایه تاکسی



کاروکارگر:

رهبر انقلاب در پیامی به کنفرانس بین المللی خلع سلاح هسته ای: حتی تهدید به استفاده از سلاح هسته ای مصداق جنایت جنگی است

در بیانیه دبیران اجرایی خانه کارگر تاکید شد؛ دولت چاره ای برای تبعات هدفمند کردن یارانه ها بیندیشد

شرکت کنندگان خارجی در کنفرانس تهران تاکید کردند: ضرورت بازرسی سلاح های اتمی اسرائیل



کیهان:

رهبر انقلاب با اشاره به جنایات هسته ای آمریکا تاکید فرمودند: تنها مجرم اتمی جهان در جایگاه مدعی نشسته است

طرح ضربتی دولت برای مهار گرد و غبار در 6 استان کشور

سخنگوی اقتصادی دولت: اساسنامه اجرای قانون یارانه ها به شورای نگهبان رفت



گسترش:

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه: ایران آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با سلاح های کشتار جمعی قرار دهد

با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنایع و معادن در قزوین صورت گرفت؛ افتتاح پیشرفته ترین کارخانه شیشه خاورمیانه

واکنش رئیس جمهوری برزیل به خصومت آمریکا علیه ایران



وطن امروز:

با پیام رهبر انقلاب، کنفرانس بین المللی خلع سلاح تهران با حضور 56 کشور جهان آغاز شد؛ آمریکا تنها مجرم هسته ای جهان

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبت نام کاروان های عمره هفته اول اردیبهشت

5 پیشنهاد رئیس جمهور برای خلع سلاح جهانی



همشهری:

پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس بین المللی خلع سلاح: کاربرد سلاح های کشتار جمعی را حرام می دانیم

قالیباف در مراسم بهره برداری از ایستگاه مترو فرهنگسرا: شهردار، با رای مستقیم شهروندان انتخاب شود

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش: پیش دبستانی 2 ساله می شود



هدف واقتصاد:

سخنگوی اقتصادی دولت: اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز شد

قول مساعد سازمان انرژی اتمی به وزارت نیرو: برق نیروگاه بوشهر تابستان در شبکه سراسری

پیشنهاد پنجگانه ایران برای خلع سلاح هسته ای جهان