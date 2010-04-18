نبود مطالعه سینماگران سبب کاهش تولیدات سینمایی عاشورایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود عبدالحسینی، رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران شامگاه شنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری سوگواره لحظه های عاشورایی در بخش های فیلم و عکس افزود: هر حرکتی در جهت ارتقاء سواد بصری جامعه قابل حمایت، تشویق و تقدیر است هرچند که ضعف هایی داشته باشد.

وی در خصوص تأثیر تصویر در انتقال پیام در مقایسه با سایر رسانه ها افزود: تصویر آنقدر اثرگذار است که گفته می شود برابر هزار کلمه است و اگر با مضامین اسلامی آمیخته شود این تأثیر دوچندان خواهد شد.

دبیر بخش عکس جشنواره سراسری مطبوعات تصریح کرد: عکس و تصویر همچنین در روشنگری مردم در دفاع مقدس، صلابت و ایستادگی رزمندگان و تهییج مردم جهت حرکت و حضور در جبهه ها برخلاف اینکه اصل موضوع، خشن و اسفبار بود، بسیار مؤثر واقع شد، در بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت نیز تصاویری که عکاسان از این صحنه ها گرفته اند، سندی است که در هر دادگاهی معتبر و غیرقابل انکار است.

عضو هیئت داوران سوگواره لحظه های عاشورایی با تأکید براینکه باید از کارهای کلیشه ای و گیشه ای خصوصا در موضوعات دینی و مذهبی پرهیز شود ادامه داد: در غیر این صورت موضوع دچار انحراف شده و اصل موضوع لوث می شود.

عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان، عدم مطالعه و شناخت صحیح سینماگران و نیز عدم استقبال مخاطبان را از عوامل قلت تولیدات عاشورایی در حوزه سینما ذکر کرد و افزود: علت عدم استقبال مخاطب این است که آثار خوب و در خور توجه ارائه نشده که موردپسند وی باشد؛ باید قدری تأمل کنیم که چرا فیلم محمدرسول الله(ص) بعد از سالیان سال هنوز هم هر بار که پخش می شود علاقمندان و مخاطبان بسیاری دارد، طبعا چون کارگردان آن در پی مطالعه و تحقیق، شناخت لازم را پیدا کرده و از تکنیک و ابزار هم به خوبی بهره گرفته، اثری ماندگار تولید شده است.

عبدالحسینی گفت: فیلم های ما اغلب دچار شعارزدگی و پرداخت ناموزون به موضوع شده است بنابراین جایگاه خاصی در میان مخاطبان پیدا نمی کند.

وی با اشاره به اهمیت ورود نهادهای دینی به عرصه هنر خاطرنشان کرد: برای بهتر و کامل تر انجام دادن هر کاری باید به متخصص رجوع کرد؛ هنر نهادها و مراکز دینی این است که با هنرمندان ارتباط قوی و دوسویه برقرار کرده و در جهت اعتلای موضوعات فرهنگی مذهبی که در حوزه سینما و تلویزیون تولید می شود مشاوره دهند.

این عکاس برجسته ادامه داد: بحث پیوند حوزه و دانشگاه که در سال 59 مطرح شد، گستره وسیعی دارد و یکی از موارد آن کارشناس فرهنگی هنری است یعنی کسانی که ضمن تسلط بر مباحث دینی در فرهنگ و هنر هم شناخت دارند باید به کسانی که کار عملیاتی می کنند ایده بدهند تا تولید آثار فاخر دینی را شاهد باشیم.

عبدالحسینی با بیان اینکه سوگواره لحظه های عاشورایی حرکتی بالنده و سازنده در جامعه فرهنگی هنری کشور به شمار می رود ابراز امیدواری کرد: ادامه اینگونه برنامه ها بتواند در تغییر فضای سینمایی و ارتقاء سواد بصری جامعه مؤثر باشد .

دومین سوگواره لحظه های عاشورایی در بخش های فیلم، عکس و فیلمنامه با موضوعات نگاه مردم به عاشورا و حماسه حسینی، عزاداری سنتی و عزاداری امروزی و روحانیت و نهضت امام حسین(ع) از سوی گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود.