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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۳۳

سفیر پاکستان درگفتگو با مهر:

تهدیدات آمریکا علیه ایران توخالی است/ نقش موثر تهران درثبات منطقه وجهان

تهدیدات آمریکا علیه ایران توخالی است/ نقش موثر تهران درثبات منطقه وجهان

سفیر پاکستان در تهران ضمن توخالی دانستن تهدیدات هسته ای اخیر آمریکا علیه ایران بر نقش مهم تهران در ثبات منطقه و جهان تاکید کرد.

"محمد بخش عباسی" در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره تهدیدات هسته ای اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: تهدیدات هسته ای اخیر علیه ایران از سوی آمریکا، واقعی نیست و تنها مبنای دیپلماتیک دارد.

وی، انرژی صلح آمیز هسته ای را حق جمهوری اسلامی ایران دانست و بر استفاده از گفتگو برای حل مناقشه هسته ای بین تهران و غرب تاکید کرد.

سفیر پاکستان، نقش جمهوری اسلامی ایران را در گسترش صلح و ثبات در منطقه و جهان یادآور شد و گفت: دستیابی تهران به فناوری های نوین به هیچ وجه تهدید زا نیست.

دولت ایالات متحده در ششم آوریل 2010 میلادی (17 فروردین ماه 1389) سند بررسی مواضع هسته ای خود معروف به ان. پی. آر را منتشر کرد. این سند اساس راهبرد و سیاست هسته ای ایالات متحده را تشکیل می دهد و حاوی مطالب گوناگون از جمله اشارات و اتهامات بی پایه ای علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. در چارچوب انتشار سند مواضع هسته ای (ان. پی. آر) برخی مقامات عالیرتبه ایالات متحده از جمله رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع آن کشور، بر اساس مفروضاتی کاملا اشتباه، طی اظهاراتی علنی و تلویحی ایران را به استفاده از تسلیحات اتمی تهدید کردند.

کد مطلب 1065716

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