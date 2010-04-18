تهدیدات آمریکا علیه ایران توخالی است/ نقش موثر تهران درثبات منطقه وجهان

"محمد بخش عباسی" در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره تهدیدات هسته ای اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: تهدیدات هسته ای اخیر علیه ایران از سوی آمریکا، واقعی نیست و تنها مبنای دیپلماتیک دارد.

وی، انرژی صلح آمیز هسته ای را حق جمهوری اسلامی ایران دانست و بر استفاده از گفتگو برای حل مناقشه هسته ای بین تهران و غرب تاکید کرد.

سفیر پاکستان، نقش جمهوری اسلامی ایران را در گسترش صلح و ثبات در منطقه و جهان یادآور شد و گفت: دستیابی تهران به فناوری های نوین به هیچ وجه تهدید زا نیست.

دولت ایالات متحده در ششم آوریل 2010 میلادی (17 فروردین ماه 1389) سند بررسی مواضع هسته ای خود معروف به ان. پی. آر را منتشر کرد. این سند اساس راهبرد و سیاست هسته ای ایالات متحده را تشکیل می دهد و حاوی مطالب گوناگون از جمله اشارات و اتهامات بی پایه ای علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. در چارچوب انتشار سند مواضع هسته ای (ان. پی. آر) برخی مقامات عالیرتبه ایالات متحده از جمله رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع آن کشور، بر اساس مفروضاتی کاملا اشتباه، طی اظهاراتی علنی و تلویحی ایران را به استفاده از تسلیحات اتمی تهدید کردند.