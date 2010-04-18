آمریکا در قبال ایران بی برنامه است/ دنباله روی از سیاست بی نتیجه بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با مخابره این خبر در ادامه نوشت: "رابرت گیتس" در گزارش جدیدی که آن را به کاخ سفید ارائه کرده از نبود استراتژی مناسب برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران شکایت کرده است.

بر اساس این گزارش، گزارش جدید گیتس به کاخ سفید محرمانه بوده و در ماه ژانویه تحویل ژنرال "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی آمریکا شده و سپس در اختیار سرویس های اطلاعاتی، پنتاگون و سایر بخش ها قرار گرفته تا آنها برنامه های خود در این ارتباط را به کاخ سفید ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، توصیه هایی که تا کنون به کاخ سفید ارائه شده تفاوت زیادی با برنامه های بی نتیجه دولت بوش در قبال ایران ندارد زیرا به اوباما توصیه شده که در صورت شکست تحریم و دیپلماسی در برابر ایران از گزینه نظامی استفاده کند.

نیویورک تایمز در ادامه به نقل از یکی از مقامات آشنا با این گزارش می نویسد : ایران می تواند همچنان به عنوان یکی از امضا کنندگان ان.پی.تی باشد که به ادعای کارشناسان در آستانه دستیابی به سلاح هسته ای است.

وزارت دفاع آمریکا تا کنون از ارائه جزئیات درباره این گزارش خودداری کرده، اما "ژئوف مورل" سخنگوی پنتاگون صبح امروز یکشنبه در این باره گفت : وزارتخانه معتقد است که رئیس جمهور و مشاوران وی زمان کافی را برای مطالعه گزارش و یافتن راهکارهای مناسب برای موضوعات مطرح شده در آن را اختصاص می دهند.

نیویورک تایمز در حالی از وجود این گزارش خبر می دهد که هفته گذشته اوباما در تشکیل یک جبهه بین المللی علیه ایران در کنفرانس امنیت هسته ای واشنگتن شکست خورد.