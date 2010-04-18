مناسبات ایران با کشورهای آفریقایی در سطح خوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اوکیلو اوریم وزیر امور همکاری های بین الملل اوگاندا، طرفین ضمن تاکید بر توسعه مناسبات فی ما بین بر آغاز دور جدیدی از همکاری ها تاکید کردند.

اوریم در این دیدار ضمن تاکید بر حقوق کشورها در مسیر دستیابی به فن آوری های صلح آمیز هسته ای، رقابت های تسلیحاتی کشورهای دارای بمب هسته ای را عامل افزایش نا امنی در نظام بین الملل دانست و یادآور شد که کنفرانس تهران می تواند سرآغازی بر این حرکت باشد.

وی افزود: دفاع ایران از حقوق هسته ای خود دفاع از حقوق هسته ای تمامی کشورها می باشد.

جلیلی نیز با تاکید بر توسعه و تعمیق پیوندهای میان کشورهای جنوب، توسعه این روابط از جمله فی ما بین دو کشور را به نفع همه توصیف کرد و افزود: کشورهای آفریقایی از ظرفیت های بالایی برای همکاری برخوردارند و می توانند با اعمال مدیریت صحیح بر منابع و ظرفیت ها بر مشکلات خود فائق آیند.

وی افزود: در این زمینه بخش های خصوصی دو کشور می توانند با توجه به ظرفیت های بالای دو طرف، مبادلات اقتصادی و بازرگانی دو کشور را ارتقاء دهند.

وزیر امور همکاری های بین الملل اوگاندا نیز ضمن اشاره به دستاوردهای مفید رئیس جمهور کشورش در سفر گذشته به ایران، اظهار امیدواری کرد که سفر دکتر احمدی نژاد به اوگاندا منجر به توسعه همکاری ها در عرصه های مختلف سیاسی، علمی و به ویژه همکاری های اقتصادی شود.