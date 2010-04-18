منطقه آزاد انزلی بزرگترین کانون گردشگری گیلان است

کمال فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان گردشگر ورودی به منطقه آزاد انزلی در تعطیلات نوروزی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 40 درصدی برخوردار بوده است.

وی همچنین در خصوص کسب رتبه برتر سازمان متبوع خود در زمینه ارائه همکاری مناسب با سازمانهای استانی در همایش تجلیل از خادمین ستاد تسهیلات سفرهای کشور که با حضور ریاست جمهور برگزار شد، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی در سال جاری با هدف خدمات دهی بهینه و گسترده تر به گردشگران برای نخستین بار و با حکم معاون ریاست جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام به تشکیل ستاد تسهیلات سفر کرد که ماحصل آن مدیریت واحد در خدمات رسانی، همکاری گسترده با نهادهای استانی، کشوری و ارائه تسهیلات و خدمات متنوع به گردشگران نوروزی بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: علاوه بر تشکیل این ستاد، منطقه آزاد انزلی با داشتن یکی از بزرگترین و مجهزترین طرحهای ساحلی - گردشگری کشور و تأمین پارکینگهای لازم و توسعه زیرساختهای جاده ای، برگزاری دومین نمایشگاه بهاره، صنایع دستی کشور در فاز تجارت، برپایی برنامه های فرهنگی، هنری و توزیع بروشورهای متنوع اطلاعات گردشگری منطقه و استان گیلان به استقبال گردشگران ورودی و عبوری از محدوده خود رفت.