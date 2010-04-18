رقابت میلمتری آذربایجان و روسیه در روز نخست/ دو مدال طلا برای میزبان

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 55 کیلوگرم نظیر مانکی یف قهرمان المپیک پکن در دیدار فینال این وزن در دو تایم و بانتیجه 3 بر صفر مغلوب الچین علی اف از آذربایجان شد.

در وزن 60 کیلوگرم حسن علی یف از آذربایجان با شکست "کونستانتین بالیتسکی" از اوکراین مدال طلای این وزن را تصاحب کرد. در وزن 66 کیلوگرم "آمباکو واچادزه" روس موفق شد در دو تایم "ایون پانات" کشتی گیر شگفتی ساز رومانیایی را با نتیجه 3 بر صفر شکست داده و به مقام نخست دست یابد و در وزن 74 کیلوگرم الکساندر "کی کی نوف" دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی سال 2009 از بلاروس، الوین مورس علی یف از آذربایجان را مغلوب کرد و صاحب گردن آویز طلا شد.

رده بندی نفرات برتر چهار وزن اول به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:1- الچین علی یف(آذربایجان) 2- نظیرمانکی یف(روسیه) 3- راگی موف (اوکراین) و پیتر مودوس (مجارستان)

60 کیلوگرم:1- حسن علی یف (آذربایجان) 2- کونستانتین بلیتسکی (اوکراین) 3- زائور کورماگمودوف (روسیه) و تونی میر ساکال (کرواسی)

66 کیلوگرم:1- آمباکو واچادزه(روسیه) 2-ایون پانات (رومانی) 3-استیو گینو(فرانسه) وتاماس لوریچ (مجارستان)

74 کیلوگرم:الکساندر کی کی نوف(بلاروس) 2- الوین مورس علی یف(روسیه) 3- دیمترو پیشکور(اوکراین) وپیتر باسکی (مجارستان)

در پایان روز نخست تیم روسیه با 3 امتیاز صدرنشین است و تیمهای آذربایجان و اوکراین با امتیاز مشترک 31 در تعقیب روسها هستند.

رقابتهای اوزان 84، 96 و120 کیلوگرم مانند روز نخست از ساعت 13 امروز یکشنبه آغاز می شود و امشب تکلیف قهرمان اروپا مشخص شود.

رقابتهای کشتی قهرمانی اروپا در شهر باکو پایتخت آذربایجان در حال برگزاری است.