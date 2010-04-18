10 هزار راننده حرفه ای گیلان به مراکز مجاز طب کار مراجعه کردند

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف ارتقای سلامت جسمی و روحی رانندگان حرفه ای برون شهری و افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل جاده ای بیش از 10 هزار نفر از رانندگان بخش بار و مسافر ازسوی مراکز مجاز طب کار رشت و انزلی معاینه شده و کارت صحت و سلامت دریافت کردند.

وی اظهارداشت: به استناد بند پنج ماده سه آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر کشور با هدف کاهش تصادفات جاده ای ناشی از عوامل انسانی معاینات شغلی رانندگان هر دو سال یکبار توسط شرکتهای طب کار بخش خصوصی و بر اساس دستور العمل اجرایی نحوه معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت صحت و سلامت رانندگان ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور انجام می گیرد.

مدیرکل پایانه های استان افزود: در اینگونه آزمایشات کلیه اختلالات احتمالی بینایی، شنوایی، کلیوی، غدد و حرکتی، روحی و روانی و همچنین تنفسی و فشار خون رانند گان دقیقا ارزیابی و در صورت نیازرانندگان برای معالجه به پزشکان متخصص تا طی مراحل کامل در مان معرفی خواهند شد.

وی مدت زمان صدور و تحویل نهایی کارت را در صورت تکمیل مدارک هنگام ثبت نام اولیه 24 ساعته ذکر کرد.

جیفرودی اخذ گواهی عدم اعتیاد را نیز از جمله مدارک لازمه و مهم رانند گان هنگام ثبت نام اولیه دانست که باید از مراکز صلاحیت دارگرفته و به مراکزطب کار هنگام ثبت نام ارائه و بدون ارائه آن امکان صدور کارت نخواهد بود.

وی تاکید کرد: کارت صحت و سلامت از جمله یکی از مدارک اصلی و فردی رانندگان حرفه ای جاده ای محسوب و شرکتها و موسسات حمل و نقل باید رانند گان را ملزم به داشتن این کارت کرده و از تحویل بار و مسافر به آنان بدون کارت خوداری کنند.

از ابتدای استقرار مراکز طب کار در پایانه های باررشت و انزلی بیش از 45 هزار مورد مراجعه و معاینات شغلی انجام پذیرفته و ثبت شده است.