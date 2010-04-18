رژه با شکوه نیروهای مسلح در مرقد امام(ره)/ مانور اقتدار ادوات و تجهیزات نوین ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، تانک چیفتن " تانک چیفتن مدرنیزه شده با نصب پاورپک پرقدرت همراه با نصب سیستم‌های دفاعی و مسافت یاب لیزری" قابلیت‌های رزمی مشابه تانک چالنجر را داشته و بهینه سازی هر دستگاه چند صد هزار دلار صرفه‌جویی به دنبال دارد. ایران تنها کشوری است که این تانک را با این روش بهینه سازی و مدرنیزه کرده است، نفربر بی تی آر 82 " با انجام اقداماتی همچون تعویض قوای محرکه و جایگزینی موتورهای دیزلی ساخت داخل به جای موتورهای قدیمی بنزینی و ایجاد قابلیت نصب انواع تجهیزات انفرادی، موشک‌اندازها و تیربارهای سنگین، تحرک و تداوم عملیاتی این نفربرها افزایش یافته است"، خودروی سفیر فرماندهی "خودرویی کاملاً داخلی که با مشارکت متخصصان و کارشناسان ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و در حال حاضر به تولید انبوه رسیده است. این خودرو به عنوان یک خودروی ملی مورد استفاده تمامی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت"، تانک ذوالفقار "اولین تانک پیشرفته طراحی و ساخته شده در نیروی زمینی ارتش به دست متخصصان داخلی این نیرو بدون بهره گیری از کارشناسان خارجی که تولید انبوه آن ما را از خرید تانک‌های پیشرفته دنیا بی‌نیاز نموده و صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه دارد و ساخت هر دستگاه صدها هزار دلار صرفه جویی به دنبال دارد"، نفربر صیاد "با نصب موشک تاو بر روی آن به منظور انهدام ادوات زرهی و ستون خودرویی دشمن مورد استفاده قرار می‌گیرد و خودرو، موشک و ردیاب آن ساخت متخصصان داخلی است"، نفربر براق مجهز به توپ 23 میلیمتر" نفربر براق یک محصول کاملاً داخلی است و ساخت صنایع نظامی کشور می‌باشد و متناسب با تهدیدات و شرایط عملیاتی امروزه و مدرنیزه شده است. این نفربر قادر به انجام ماموریت در کلیه شرایط نبرد و تعقیب و مراقبت از نیروهای خودی می‌باشد. ادوات، تجهیزات و خودروهای رژه رونده‌ای هستند که امروز یکشنبه به مناسبت 29 فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل مرقد مطهر امام راحل(ره) رژه خواهند رفت.

از دیگر تجهیزات رژه رونده در این مراسم یک قبضه توپ 23 میلیمتری پدافند هوایی به صورت سریع النصب و بدون هیچگونه تغییری بر روی این نفربر طراحی شده است، نفربر ام 113 بهینه شده (نمونه بهنیه سازی شده نمونه ام 113 از طرح انجام تغییرات کلی و افزایش قدرت موتور، گیربکس و نصب لایه‌های حفاظت زرهی و سایر سیستم‌های حفاظتی در معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش به انجام رسیده است)، موشک انداز کاتیوشا (خودروی بهینه سازی شده، با بهینه سازی و تبدیل قوای محرکه خودرو و با استفاده از موتورهای ساخت داخل در بهینه سازی و تولید دستاوردهای تحقیقاتی نیروی زمینی ارتش به انجام رسیده است)، هواپیمای بدون سرنشین شاهین 1 (برای عملیات مراقبت هوایی و شناسایی دیده‌بانی و هدف یابی نقاط دور و غیرقابل دسترسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این هواپیما قادر است تا شعاع 150 کیلومتری ایستگاه کنترل زمینی، با ارتفاع حداکثر 1500 تا و مداومت پرواز سه ساعتی از موانع و استحکامات به طور همزمان تصویربرداری، عکسبرداری و با مجهز شدن به محموله و ریزش اعلامیه قادر است برای عملیات روانی مورد استفاده قرار گیرد)، هواپیمای بدون سرنشین مهاجر 2( به عنوان یک هواپیمای هدف، برای آموزش کارکنان پدافند و ارتقاء سطح توانایی در ردگیری هدفهای پرنده و ارزیابی عملکرد سیستم‌های ضدهوایی طراحی و تولید گردیده است. همچنین از این هواپیما به عنوان هدف واقعی آزمایش موشک‌های زمین به هوا، راداری و حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد)، خودروی سفیر حامل 106 طوفان (از لشگر 58)، خودروی سفیر حامل 107 طوفان، نفربر براق با کاربردهای مختلف (از تیپ 36)، تانک تی 55 بهینه سازی شده (از تیپ 71 زرهی)، تانک تی 72 (از تیپ 36 زرهی)، نفربر بی ام پی 2 ، تانک ام 60 بهینه سازی شده (با سیستم کنترل آتش و استاب لایزر)، پروژه صیاد (یک راکت انداز جدید 2/75 میلیمتر آرش با سیستم استاب لایزر)، خودروی سمند (رمل نورد) می‌باشد.

همچنین از دیگر تجهیزات و خودروهای رژه رونده در این روز می‌توان به خودروی جیپ 4×4 کوچک ، پروژه بالن پرونده (منصوب برخوردار) با ارتفاع حدوداً 7 متر از سطح زمین، توپ 155 میلیمتری ان 45، توپ 175 میلیمتری (از لشگر 23)، هویتزر 203 میلیمتری، توپ 130 میلیمتری، توپ 105 میلیمتری (از لشگر 23)، موشک نازعات ان 6 مستقر بر لانچر بنز 2624 ، راکت انداز فجر 5 با راکت (یک سامانه از مرآت و یک سامانه از گروه 44 تو )، جرثقیل و مهمات‌بر موشک نازعات،‌ سایت هواشناسی محمول بر خودروی مان، خودروی کابین هواشناسی، خودروی نقشه برداری، خودروی رهرو محمول بیسیم تراک 32 دو سیستم همراه موتوربر، خودروی حامل رادار بصیر 110، موشک انداز سهند 3، موشک انداز استرلا 3، موشک انداز میثاق 2، مین‌کوب تفتان حامل برتری، هواپیمای رعد 85، هواپیمای سپهر 2، خودروی سفیر تجهیزات رفع آلودگی ش.م.ه و خودروی درفش اشاره کرد.