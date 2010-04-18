برنامه ای برای تمدید زمان گذرنامه ها نداریم

سرهنگ محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر پلیس گذرنامه هیچ برنامه ای برای تمدید زمان گذرنامه ها ندارد و همچنان پس از گذشت پنج سال از صدور گذرنامه افراد باید اقدام به دریافت گذرنامه جدید کنند.

وی با اشاره به اینکه در هنگام تعویض گذرنامه ها تمام سوابق افراد در انجام سفرهای متعدد در سیستم ثبت می شود، افزود: در زمان ابطال گذرنامه ها تمام سوابق افراد در سیستم پلیس گذرنامه ثبت می شود اما علاوه بر آن گذرنامه باطل شده نیز پس از "پانچ" به افراد باز گردانده می شود تا افراد سوابق سفری خود را داشته باشند.

رئیس پلیس صدور گذرنامه گفت: تمدید طولانی مدت گذرنامه ها اقدامی بیهوده است زیرا پس از مدتی بر اثر استفاده مکرر و فرسوده شدن گذرنامه ها پلیس ناگزیر به تعویض آنها خواهد شد.