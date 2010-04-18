۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

برنامه ای برای تمدید زمان گذرنامه ها نداریم

رئیس مرکز صدور گذرنامه نیروی انتظامی با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای تمدید زمان گذرنامه ها در کشور نداریم، گفت: گذرنامه ها باید پس از گذشت پنج سال از صدور تعویض شوند.

سرهنگ محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر پلیس گذرنامه هیچ برنامه ای برای تمدید زمان گذرنامه ها ندارد و همچنان پس از گذشت پنج سال از صدور گذرنامه افراد باید اقدام به دریافت گذرنامه جدید کنند.

وی با اشاره به اینکه در هنگام تعویض گذرنامه ها تمام سوابق افراد در انجام سفرهای متعدد در سیستم ثبت می شود، افزود: در زمان ابطال گذرنامه ها تمام سوابق افراد در سیستم پلیس گذرنامه ثبت می شود اما علاوه بر آن گذرنامه باطل شده نیز پس از "پانچ" به افراد باز گردانده می شود تا افراد سوابق سفری خود را داشته باشند.
رئیس پلیس صدور گذرنامه گفت: تمدید طولانی مدت گذرنامه ها اقدامی بیهوده است زیرا پس از مدتی بر اثر استفاده مکرر و فرسوده شدن گذرنامه ها پلیس ناگزیر به تعویض آنها خواهد شد.
